Da Un Posto al Sole a Tale e quale show: il nome bomba che potrebbe approdare nel cast sorprende. La decisione di Carlo Conti.

Attualmente Carlo Conti è diviso tra l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo e le selezioni per formare il nuovo cast di Tale e quale show, format a cui è particolarmente legato e che ha dato la possibilità a diversi artisti di mostrarsi in vesti diverse da quelle a cui il pubblico è abituati a vederli. Per partecipare a Tale e quale occorre disporre di un talento versatile e eclettico e avere la capacità di mettersi in gioco come cantanti, ballerini e imitatori. Anche per questo non è un talent adatto a tutti e Conti ha sempre scelto personaggi che potessero dare allo show originalità e personalità.

Nei giorni scorsi il conduttore toscano ha ufficializzato alcuni dei nomi che faranno parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, tra questi anche un volto amato dal pubblico che proviene dal set di Un posto al sole. La nota soap made in Italy ha infatti un vasto seguito, va in onda da tantissimi anni e i suoi interpreti sono considerati delle vere star della tv. Scegliere uno dei protagonisti è sicuramente una mossa vincente per il direttore artistico di Sanremo.

Samuele Cavallo, che in Un Posto al sole interpreta Samuel Piccirillo, ha accettato con entusiasmo la proposta di Conti, e il pubblico ha reagito in modo positivo. A quanto pare l’intreccio tra Upas e Tale e quale show non sarà limitato dalla presenza di Cavallo, sembra infatti che un altro personaggio della soap napoletana sia prossimo ad approdare negli studi di Tale e quale show. Il nome bomba, che da qualche giorno echeggia in rete e non solo, è quello di Nina Soldano, nota per il ruolo di Marina Giordano.

Nina Soldano imitatrice per un notte: la novità di Tale e quale show

Dopo le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni di Nadia Rinaldi, che ha accusato il sistema tv di favorire sempre le stesse persone, non dando spazio ad artisti consolidati, diversi personaggi pubblici si sono schierati con l’attrice romana. Tra questi anche Nina Soldano che ha sostenuto palesemente la tesi della collega. Il dibattito social e non solo è andato avanti per giorni e quanto pare ha suscitato anche delle riflessioni in Carlo Conti.

Il conduttore toscano infatti starebbe valutando la possibilità di introdurre a Tale e quale show la figura dell’imitatore per una notte. Come succede a Ballando con le stelle anche nello show di Conti si darebbe la possibilità a tanti artisti di mettersi in gioco. Un’opportunità non indifferente che porterebbe anche una ventata di novità nel talent degli imitatori. Tra i volti che potrebbero esibirsi per primi proprio quello di Nina Soldano, che a quanto pare avrebbe ricevuto la proposta.

Nadia Rinaldi e la critica contro Tale e quale show

Dopo essere stata esclusa da Tale e quale show, nonostante sia stata chiamata a fare i provini, Nadia Rinaldi ha pubblicato sui social la sua profonda delusione e ha accusato la produzione di organizzare i provini solo per apparire più trasparente, ma in realtà è già tutto deciso. Parole quelle dell’attrice che hanno fatto il giro del web e che hanno trovato consensi da più parti.

Serena Grandi ha dato ragione alla Rinaldi, ha condiviso le sue parole e ha anche parlato del solito “circolino”. A farle seguito anche Nina Soldano, che lavora da tempo sul set di Un Posto al sole. La scelta di Conti d’introdurre “l’imitatore per una notte” porrebbe fine a tutte le critiche e all’accuse.