Temptation Island 2025: tra i single ex protagonisti di Uomini e Donne?

Le registrazioni di Temptation Island 2025 sono alle porte. Con la fine della stagione di Uomini e Donne fissata per il 23 maggio, la macchina di Temptation Island si metterà presto in modo. Filippo Bisciglia e tutta la redazione, infatti, raggiungeranno la Calabria, nuova location del programma, per registrare le puntate del programma più atteso dell’estate. Per scoprire l’identità delle coppie che, essendo in crisi hanno deciso di mettersi in gioco nel villaggio delle tentazioni, sarà necessario aspettare ancora diverso tempo.

Anche i nomi delle tentatrici e dei tentatori saranno svelati solo alla vigilia della nuova edizione di Temptation Island ma, secondo un’indiscrezione riportata da Lollo Magazine, tra le ragazze single potrebbe esserci un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Temptation Island 2025: Amal tra le tentatrici?

Tra i nomi che circolano con insistenza per ricoprire il ruolo di tentatrice di Temptation Island 2025 spunta quello di Amal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Amal è stata tra le protagoniste della prima parte della stagione attualmente in corso. Bellissima, ha corteggiato Michele Longobardi prima che il tronista lasciasse il programma dopo la scoperta di alcune chat con le corteggiatrici.

All’interno del programma di Maria De Filippi, Amal si è messa immediatamente in mostra per l’evidente bellezza. Puntata dopo puntata, tuttavia, ha tirato fuori anche un carattere deciso. Attualmente, il suo nome sembrerebbe in pole tra quelli per ricoprire il ruolo di tentatrice. Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione ma la sua bellezza potrebbe davvero essere una forte tentazione per i fidanzati che saranno presenti nel villaggio.