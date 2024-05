Da vicino nessuno è normale, 2a puntata/ Diretta e ospiti: da Angelina Mango a Cecilia Rodriguez e Moser

Da vicino nessuno è normale, anticipazioni e ospiti seconda puntata 27 maggio 2024

Alessandro Cattelan torna in onda su Rai 2 con la seconda puntata del suo nuovo show Da vicino nessuno è normale. A partire dalle 21.30 torna dunque l’inedito programma ‘dedicato al pubblico’, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Niente interviste in questo show, come Cattelan ha tenuto a sottolineare nel corso della prima puntata, perché Da vicino nessuno è normale è tutto dedicato alle persone, alle loro fisse e alle loro paure.

Alessandro Cattelan, problemi dopo il debutto col nuovo programma: "Completamente afono!"/ Come sta

Il conduttore, nel corso della seconda puntata, tornerà a mettere in scena una serie di giochi che avranno come protagonisti delle persone normali, scelte a caso nel pubblico presente in studio. Verranno, così, messi a confronto anche con le proprie debolezze e paure, ma potranno anche vivere momenti indimenticabili, magari incontrando il proprio idolo. Il tutto sarà possibile attraverso una serie di ospiti che, di volta in volta, Cattelan chiamerà in studio al suo fianco.

Alessandro Cattelan conduttore di Sanremo 2025? Antonio Cassano provoca/ "Sai perché non te lo fanno fare?"

Da vicino nessuno è normale: da Angelina Mango a Elettra Lamborghini sul palco

Per questa seconda puntata di Da Vicino nessuno è normale, Alessandro Cattelan ospita in studio Fabio ed Eleonora Caressa (reduci dall’avventura di coppia a Pechino Express 2024); i cantanti Elettra Lamborghini, Angelina Mango e Tommaso Paradiso; e la coppia composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che a breve convoleranno a nozze.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan anche in questa seconda puntata di Da Vicino nessuno è normale ci sarà la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Stefania Andreoli, Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi e Matto Varini. Ricordiamo che è possibile seguire la seconda puntata dello show in diretta televisiva, sintonizzandosi su Raidue a partire dalle 21.25. Con Raiplay, invece, contemporaneamente alla diretta televisiva, potete seguire lo show anche in diretta streaming. Sempre con Raiplay, inoltre, la puntata può essere vista anche in un momento successivo alla diretta televisiva.

Alessandro Cattelan: "Fedez assente nel mio programma? Cos'è accaduto"/ "Non l'avrei intervistato perché…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA