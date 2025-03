Lucio Pozzi, chi è l’ex marito di Dacia Maraini: un breve matrimonio

Dacia Maraini, da sempre al fianco delle donne e a sostegno dei loro diritti, oggi pomeriggio sarà ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1, alla vigilia dell’8 marzo. Una lunga carriera come scrittrice, poetessa e saggista, mentre nel suo privato ha vissuto alcune importanti storie d’amore. La prima relazione che ha tracciato il suo percorso sentimentale è stata quella con Lucio Pozzi, celebre pittore di origini milanesi, con il quale è convolata a nozze nel 1959.

Chi è Dacia Maraini, scrittrice e poetessa/ Dal campo di concentramento in Giappone alla lunga carriera

Una relazione che tuttavia è naufragata nel giro di pochissimi anni, sino alla decisione di annullare il matrimonio nel 1963. Fu un rapporto tormentato e segnato anche dal dramma dell’aborto che colpì la poetessa, come da lei raccontato in una vecchia intervista a Repubblica: “Mi sposai con un pittore, Lucio Pozzi. Un matrimonio durato quattro anni. Ero incinta quando Lucio decise di andarsene. E io persi il figlio. Al settimo mese. Crollò il mondo”.

Gli amori di Dacia Maraini: l’ex Alberto Moravia e l’ultimo compagno Giuseppe Moretti

Archiviato il matrimonio con Lucio Pozzi, Dacia Maraini ha vissuto una lunga storia d’amore con il collega Alberto Moravia, circa 15 anni di relazione tra il 1962 e il 1978. Fu un sentimento importante quello che li unì, oltre alla comune passione per la scrittura, ma anche in quel caso arrivò la separazione così raccontata dalla scrittrice sempre a Repubblica: “A un certo punto ci siamo resi conto che non ci incontravamo più. Alberto aveva le sue storie e io le mie. Ma tra noi è restata una gratitudine e una solidarietà bellissime“.

Dacia Maraini, infine, ha vissuto un grande amore al fianco del suo ultimo compagno, l’attore e artista Giuseppe Moretti. La coppia è rimasta insieme per 12 anni sino al 2008, anno in cui il suo compagno morì stroncato dalla malattia. Come riportò il Corriere della Sera diversi anni fa, Dacia Maraini in riferimento al lutto raccontò che, dopo un loro viaggio di coppia a New York, “è cominciato lo strazio della leucemia, che in poco meno di due anni l’ha portato alla morte”.