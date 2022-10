Dadà, chi è concorrente X Factor 2022/ Per i social è ripetitiva e noiosa, ma Fedez..

Dadà, X Factor 2022: ripetitiva e noiosa per i fan

Dadà viene considerata dal pubblico social di X Factor 2022 non nello stesso modo di Fedez ma come ripetitiva e noiosa e per nulla originale. I più scettici la danno fuori dai giochi dalla prima puntata dei Live. C’è chi ha fatto notare che in passato si sono avuti altri casi di personaggi originali che solo per aver destato interesse nei giudici sono stati scelti, ma non basta per vincere a X Factor. Qualcuno ha avuto da ridire anche sulle scelte di Fedez, difatti non avrebbe portato ai Live i più bravi, ma quelli con cui si può divertire di più. C’è chi a fine esibizione ha preso le difese di Dadà sostenendo che ha un suo pattern, ma deve diversificarlo. A parte questo ha portato una musica originale contaminata da tante influenze diverse. Nel caso della cantante napoletana, Fedez non ha scelto solo la commerciabilità. Di sicuro Gaia Eleonora Cipollaro, questo il suo nome di battesimo, ha tanto da dire ed è un’artista molto particolare che è facile non capire a fondo. Sicuramente sarà importante per il coach trovare il modo di metterla nelle migliori condizioni per non sbagliare.

Alle Audizioni di X Factor 2022 Dadà porta Cavala

Gaia Eleonora Cipollaro è una ragazza di 27 anni e viene da Napoli, si è presentata alle audizioni di X Factor con il nome d’arte “Dadà” e si è fatta conoscere proponendo un suo inedito dal titolo “Cavala” cantato in lingua napoletana. Dalle prime note, il palco si è acceso di colore e allegria. La sua musica è una contaminazione di influenze. La sua città rappresenta un “suono di vita”. Ambra ne è rimasta estasiata ha sentito Murolo su base elettronica, le ha fatto piacere ascoltare l’uso di parole funzionanti al suono. Rkomi ha trovato il suo stile molto interessante. Per Dargen in questo caso Napoli ha rappresentato un esempio di commistione e Dadà ci ha messo dentro del suo. Fedez in questa ragazza ha visto un progetto di un qualcosa che può sopravvivere anche dopo il programma e per questo ha deciso di portarla ai Boot Camp.

Dadà ai Boot Camp di X Factor 2022 con un mash up

Dadà è arrivata ai Boot Camp di X Factor in un momento un po’ particolare, difatti quando è arrivato il suo turno di salire sul palco, le sedie di Fedez erano tutte occupate. Si è presentata con un mash-up di “Bang Bang (My shot me down)” di Nancy Sinatra e “O sarracino” di Renato Carosone. Alla fine dell’esibizione, Fedez è convinto di portarla ai Live, ma le sedie sono tutte occupate, quindi ha dovuto ricorrere al suo primo switch, ma prima di farlo ha espresso il suo parere, dicendo che l’unicità di DADA’ è portare le sue tradizioni e mescolarle con l’elettronica. È una ricetta piena di ingredienti e bisogna fare attenzione come si usano. A lui questa ricetta piace tantissimo e per portare avanti DADA’ ha deciso di rinunciare a Abby.

Così ai Last Call

Quando Dadà sale sul palco dei Last Call di X Factor 2022 ci sono a disposizione ancora due sedie. La cantante si presenta con un mash-up rivisitato e personalizzato che mette insieme “Funiculì, funiculà” e “Mas que nada” di Sérgio Mendes. Anche in questa occasione la ragazza è riuscita a unire con eleganza e allegria l’elettronica alla cultura napoletana, ma per Fedez non è stata un’esibizione avvincente. Quello che lei presenta sono proposte musicali dove ci si sporca le mani e Fedez una visione in mente già ce l’ha su cosa poter fare usando la sua conoscenza musicale. Per questo motivo l’ha voluta ai Live.

