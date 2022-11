Dadà, X Factor 2022/ Troppo ripetitiva come dice Rkomi? Fedez la difende

Dadà, X Factor 2022: un mash-up da urlo

Dadà nel primo live di X Factor 2022 si è esibita in un brano molto difficile, un tentativo di creare con la musica un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione attraverso un mash-up del cantante napoletano Renato Carosone e del gruppo sudamericano Dengue Dengue Dengue con i brani Caravan Petrol e Pua. Il risultato è stato davvero sorprendente che ha creato un’atmosfera unica sul palco, dai ritmi ipnotici e suggestivi. Mentre il pubblico si mostra tiepido nei suoi confronti, il primo giudice ha commentare l’esibizione, Dargen, si complimenta con lei, intravedendo i primi segnali di disgelo in un’artista che, fino a quel punto, sembrava mantenersi piuttosto algida e fredda.

Anche Ambra è d’accordo nel ritenere buona l’esibizione che è stata in grado di mostrare anche una certa dose d’ironia che le ha fatto apprezzare maggiormente il pezzo. Rkomi, al contrario, sottolinea che i brani presentati da Dadà nel suo percorso, seppur belli, alla lunga si somiglino un po’ tutti e che vorrebbe vedere da lei qualcosa di nuovo. Fedez prende le parti della sua pupilla, lodandone l’esibizione anche a fronte di una settimana difficile per problemi di salute.

Non preoccupa la giovane età di Dadà

Originaria di Napoli, Dadà (ovvero Gaia Eleonora Cipollaro), è una ragazza giovanissima ma un vero e proprio vulcano di energia a X Factor 2022. Il suo stile è apparso unico fin dalle audizioni, in grado di mescolare generi in apparenza molto diversi: la musica tradizionale napoletana con quella elettronica. Lei stessa si definisce un’artista contaminata che cerca di catturare le emozioni che la città di Napoli, sempre frenetica e in movimento, suscita in lei. Il suo giudice, Fedez, la definisce la sua quota sperimentale, con la quale vuole azzardare.

Si tratta sicuramente di una cantante molto particolare, che non è stata apprezzata da tutti (pubblico compreso) nel suo percorso ad X Factor 2022. Sui social Dadà non brilla, non tutti capiscono il suo stile e qualcuno commenta che non sarebbe dovuto nemmeno arrivare ai live. L’artista però passa la prova del televoto e arriva alla prossima puntata dei live, con tutta la sua creatività e la sua energia. Chissà con quale pezzo la vedremo esibirsi.

