Daddy’s Home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

Daddy’s Home 2 verrà trasmesso oggi, 18 dicembre 2021, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di una commedia del 2017 distribuita dalla 20th Century Fox e prodotta da Gary Sanchez Productions, Paramount Pictures, Red Granite Pictures. La regia è di Sean Anders: in 11 anni di carriera ha diretto 10 film, i suoi ultimi lavori sono: Instant family, Daddy’s Home, Come ammazzare il capo 2. Gli attori principali sono: Mark Wahlberg, in 28 anni di carriera ha interpretato 48 pellicole, nel 2007 ottiene la candidatura all’Oscar come migliore attore non protagonista per The Departed il bene e il male.

The Italian job/ Su Rete 4 il film con Seth Benjamin Green (1 luglio 2020)

La sua vita è fatta di alti e bassi, da adolescente ha fatto uso di stupefacenti, è stato arrestato per diversi aggressioni a sfondo razziale, poi entra a far parte di una band di hip-hop e vince il disco di platino con il singolo Good Vibrations. Nel 1994 si affaccia sul grande schermo affianco a Danny De Vito in Mezzo professore tra i marine decolla nel 1997 interpretando una parte porno in Boogie Nights La consacrazione la ottiene nel 2006 con il film di Martin Scorsese The Departed. Will Ferrell è l’altro protagonista, in 24 anni di carriera ha interpretato 36 film. I suoi ultimi lavori sono Downhill, Eurovision Song Contest la storia dei Fire Saga e Holmes & Watson. Nel cast troviamo anche Mel Gibson che interpreta il signor Mayron il papà di Dusty e John Lithgow che interpreta il signor Whitaker il papà di Brad.

Transformers 4 L'era dell'estinzione/ Streaming del film su Italia 1 con Jack Reynor

Daddy’s Home 2, la trama: un Natale perfetto per la famiglia

In Daddy’s Home 2 tornano in scena Dusty e Brad che nel 2015 con la loro esilarante storia hanno fatto incassare alla commedia Daddy’s Home 240 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel sequel i due protagonisti vengono messi a dura prova, difatti decidono di unire le loro forze per trascorrere un Natale perfetto con i loro figli, ma il programma viene compromesso dalla presenza inaspettata di Dusty e Brad che getteranno nel caos totale la vacanza. La commedia si scontra con due generazioni diverse e due modi differenti di conquistare l’affetto dei bambini. Daddy’s Home 2 riprende il filo da dove si era lasciato. Nel primo capitolo abbiamo assistito alle controversie tra Dusty e Brad che facevano quasi a gara per chi fosse il miglior papà mettendo il cattiva luce l’altro. Adesso li troviamo nelle vesti di due padri complementari: il papà amorevole e affettuoso e il papà naturale svogliato, però a differenza della precedente storia adesso vanno d’amore e d’accordo: sono presenti a giorni alterni nella vita dei loro figli, quando invece in passato si contendevano il loro amore. Tutte le cose belle sono destinate a finire e l’equilibrio viene a mancare quando si presentano alla porta i nonni della famiglia allargata a mettere scompiglio durante le festività natalizie. Stavolta a contendersi l’affetto dei bambini sono il padre di Brad (John Lithgow) e quello di Dusty (Mel Gibson). I nuovi arrivati riusciranno a riaccendere la competizione tra i due papà originali?

Tutti i soldi del mondo, Rai 1/ La splendida fotografia di Dariusz Wolski conquista

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA