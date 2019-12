Daddy’s Home 2/ Video, su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

Daddy’s home 2 va in onda oggi, sabato 28 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 21.20. Il film è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2017. La produzione è stata curata dalle agenzie Gary Sanchez Productions e Paramount Pictures, con la distribuzione in Italia della 20th Century Fox, la fotografia di Julio Macat, il montaggio di Brad White e le musiche di Michael Andrews. Soggetto e sceneggiatura sono stati realizzati da John Morris e Sean Anders, con quest’ultimo che ha assunto anche il ruolo di regista. Anders ha diretto anche Indovina perché ti odio, Come ammazzare il capo 2 e Instant Family. Nel cast, è presente l’attore e produttore Will Ferrell, diventato famoso grazie al Saturday Night Live e alle pellicole Zoolander, Starsky & Hutch, Candidato a sorpresa e Zoolander 2. Viene affiancato dal collega Mark Wahlberg, che ha ottenuto due candidature ai Premi Oscar nel 2007 per The Departed – Il bene e il male e nel 2011 per The Fighter. Il parterre viene completato da Mel Gibson, Linda Cardellini, John Lithgow e John Cena.

Daddy’s Home 2, la trama del film

Daddy’s Home 2 si focalizza prettamente sulle vicende di due giovani genitori, Brad e Dusty, esattamente come nel titolo precedente. Il loro obiettivo principale è quello di consentire ai rispettivi figli di trascorrere un Natale tutto da ricordare. Tuttavia, la situazione si inizia a fare abbastanza complicata a causa dell’arrivo dei loro padri che poco rispettano i loro spazi personali. Il papà di Dusty è Kurt, un uomo attraente che continua a riscuotere un grande successo tra le donne. Il genitore di Brad, invece, è l’eccessivamente affettuoso John. I due sono arrivati con lo scopo di trascorrere le feste natalizie in compagnia di figli e nipoti e sono pronti a mettere sottosopra le loro esistenze. Il Natale, quindi, trascorre all’insegna del caos più totale, estremamente difficile da tenere a bada. Brad e Dusty, quindi, devono vedersela sia con i figli che con i padri. Ci sarà senz’altro da divertirsi.

