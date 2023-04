Dado “Da adolescente soffrivo di solitudine”/ “Ora porto sul palco mia figlia Alice”

Il comico Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è conosciuto dal pubblico per le sue performance da solista e gli show fatti di canzoni a sfondo ironico accompagnate con la chitarra, ora dopo tanti anni torna alle origini e si riunisce al gruppo storico con il quale aveva esordito ai tempi del liceo. I “The Pastina in Brothers“, formazione con la quale salirà sul palco del Teatro Golden di Roma presentando lo spettacolo “L’amore è…“, al quale parteciperà anche la figlia di Dado, Alice Pellegrini.

"Biocarburanti? Va valutato l'impatto ambientale”/ Pichetto Fratin: “Sugli e-fuel..."

Il comico ha raccontato in un’intervista al quotidiano Il Tempo che il repertorio dello spettacolo che presenterà è tratto da materiale che aveva scritto quando ancora era adolescente, e che ha come tema principale quello del “consolidare le relazioni“. E aggiunge: “Il pubblico mi conosce come solista, ma in realtà ho sempre sofferto di solitudine, avere amici intorno mi dava sicurezza“, “La leggerezza nella comicità funziona sempre, così come i temi della gioventù e della spensieratezza”, tutto ciò sarà alla base del nuovo spettacolo, fatto di canzoni, gag e battute, in un repertorio che “Ancora è attuale, perchè è riaffiorata la stessa felicità con la quale cantavamo. Prova dopo prova“.

Anna Erli e Patricia Abati, moglie e compagna Pupo/ "Mi hanno amato come un figlio"

Dado “Stare sul palco con mia figlia è una forma di simbiosi, lo auguro a tutti i genitori”

Dado, nell’intervista a Il Tempo, ricorda anche gli esordi con il suo gruppo The Pastina in Brothers e parla della canzone che gli fece conquistare il Guinness dei Primati per essere stata “La più lunga del mondo“. Una performance canora e musicale che durò più di 25 ore, alla quale tutti si potevano aggiungere, che nacque nel 1999 ed anticipava i tempi della condivisione sui social. “Mi venne l’idea ripensando ai tempi delle occupazioni al liceo quando allunghi la canzone inventando qualcosa e improvvisando pur di non scendere dal palco“.

Afragola, 40 bimbi disabili senza terapie/ “Centro ha finito budget, sedute sospese”

Poi il comico anticipa che allo show “L’amore è...” parteciperà anche sua figlia Alice Pellegrini, ora adolescente, “Alice è in età adolescenziale, metterla in relazione con contesti lavorativi e soprattutto nobili come l’intrattenimento spero le faccia scoprire che il mondo del live è fatto di vita.” E conclude: “Stare sul palco con mia figlia è una forma di simbiosi che bisognerebbe augurare a tutti i genitori.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA