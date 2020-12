Dado, Gabriele Pellegrini/ Vittima di violenza da parte di un ex fidanzato della figlia Alice…

Dado, il comico Gabriele Pellegrini torna in tv nello speciale “Affari Tuoi – Viva gli sposi” condotto da Carlo Conti e trasmesso sabato 26 dicembre 2020 in prima serata su Rai1. Il comico è tra i pacchisti della prima puntata del quiz show di successo e fa il suo ritorno sul piccolo schermo dopo aver sconfitto il Coronavirus. Un momento davvero terribile quello vissuto dal comico che a fine ottobre è risultato positivo al Covid-19 finendo anche ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma. “Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato.

L’unica consolazione è che mi trovo al padiglione ‘Marchiafava’ del San Camillo e ho sempre l’impressione che stia per entrare il Proff. Sassaroli” ha scritto il comico in un lungo post su Facebook. Non solo, il comico ha poi aggiunto: “mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare anche con il nostro migliore amico!”. Per fortuna il volto noto di tantissimi programmi di successo come Zelig, I Raccomandati, Made In Sud è riuscito a sconfiggere il virus.

Dado, vittima di violenza: ecco cosa è successo Gabriele Pellegrini conosciuto dal grande pubblico con il nome di Dado in passato è stato anche vittima di violenza da parte di un ex fidanzato della figlia Alice. Una storia conclusasi nel peggiore dei modi come ha raccontato il comico in una lunga intervista pubblicata su “La Repubblica”. “Spero che raccontare questa vicenda possa evitarne il ripetersi – ha dichiarato il comico che ha voluto raccontare questa spiacevole esperienza proprio per esortare i giovani a riflettere sulla cerchia di amici. “Vorrei che si insegnasse ai ragazzi l’educazione, così rara di questi tempi” – ha sottolineato il comico che ha poi raccontato la terribile esperienza vissuta dalla figlia Alice con l’ex ragazzo: “nei giorni in cui si lasciavano arrivavano da lui messaggi sui social e in chat, minacce, offese. Mia figlia veniva trattata come una donna di strada, ed è andata sempre peggio: una volta io mi sono ritrovato con la gomma della macchina bucata, Alice con gli occhiali da sole spaccati nel cortile della scuola. Gli insulti che le sono stati rivolti anche sui social erano davvero pesanti e volgari”. La situazione è talmente degenerate al punto che Dado ha deciso di incontrare il ragazzo. “Ho chiamato la polizia mentre andavo in strada – ha raccontato il comico che ha proseguito dicendo – e quando lui ha visto che stavo fotografando la targa della macchinina, è partito in retromarcia e ha tentato di investirmi. Mi sono spostato, lui è ripartito e a quel punto mi ha dato il pugno, direttamente dal volante”. Una violenza che il comico ha deciso di raccontare pubblicando una foto sui social: “Mi sono fotografato subito dopo il pugno e ho denunciato quel ragazzo. Spero che raccontare questa vicenda possa evitarne il ripetersi”.

