Dafne ha ucciso Emma in ‘Un passo dal cielo 6’?/ La verità che sconvolge Francesco

Dafne ha ucciso Emma in Un passo dal cielo 6?

La scomparsa di Emma in Un passo dal cielo 6 è avvenuta in circostanze tuttora da chiarire. In questa puntata, l’ultima della seconda stagione, il comandante Francesco Neri è pronto ad scoprire una tragica verità che riguarda proprio la morte di sua moglie. Emma, infatti, potrebbe essere stata uccisa proprio da Dafne, la ragazza che frequenta attualmente e che a più riprese lo ha invitato a fuggire con lei. Sembrerebbe che Vincenzo e Manuela si siano già messi sulle sue tracce, ma per ora non abbiamo certezze. Sappiamo solo che Francesco si sente tradito dai due, e che per questo motivo scatena un litigio molto pesante con i suoi amici e aiutanti storici.

Un passo dal cielo 6/ Anticipazioni ultima puntata, diretta: Dafne è colpevole?

Un passo dal cielo 6: Francesco apprende la verità

Nell’ultima puntata di Un passo dal cielo 6, Vincenzo Nappi cerca di capire cosa sia accaduto a Emma, motivato anzitutto dalla profonda amicizia che lo lega a Francesco. Nel corso di questa stagione, li abbiamo visti molto affiatati e sempre pronti ad aiutarsi reciprocamente, e lo saranno anche questa sera, almeno fino a quando Francesco non scoprirà che Vincenzo e sua sorella gli nascondono qualcosa. Loro, infatti, già sanno che Dafne potrebbe aver ucciso Emma, ma per il momento – forse per non causargli uno shock – preferiscono tenerglielo nascosto. La domanda è: Dafne è realmente un’assassina? Oppure quella di Vincenzo è soltanto una falsa pista? Per scoprirlo, l’appuntamento è a stasera, 21.25, su Rai1.

LEGGI ANCHE:

Un passo dal cielo 7 si farà?/ Anticipazioni, Daniele Liotti: "non mi hanno ancora comunicato nulla"Un passo dal Cielo 6, I Guardiani/ Anticipazioni e diretta: il ritorno di Elda

© RIPRODUZIONE RISERVATA