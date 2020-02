Dafne innamorata di Gabriele/ “Cacciata da mio padre, non accetta” (C’è posta per te)

Gabriele, Dafne, Giusy e Pietro sono i protagonisti della seconda storia di questa puntata di C’è Posta per te. Gabriele e Dafne si amano e convivono da un anno e mezzo. Al loro fianco ci sono i genitori del ragazzo. A chiamare è Dafne perché la sua famiglia da un anno e mezzo non vuole avere più a che fare con lei. Nonostante i vari tentativi, la ragazza non è riuscita ad ottenere una riappacificazione o comunque un dialogo. La ragazza dichiara che i suoi genitori, Lucio e Giusy, rifiutano Gabriele che non sarebbe alla sua altezza: “Mio padre voleva che mi fidanzassi con un ragazzo del mio paese e in quel caso avrebbe fatto un bel matrimonio. Pensa che io sia più bella di lui, che lui sia troppo magro e altre cose..”

Dafne chiama i genitori Lucio e Giusy: “Io amo Gabriele, accettatelo”

La storia nata con Gabriele ha scatenato per Dafne tante forti conseguenze. La ragazza litiga duramente con suo padre dopo che lui scopre un messaggio del ragazzo. Prima le urla contro, poi le alza le mani, infine la caccia di casa. Da lì una vera e propria guerra: Dafne viene allontanata dai genitori e, per questo, vive dei momenti di crisi anche con Gabriele. Viene riavvicinata solo quando afferma di aver chiuso col ragazzo. Dafne torna dunque a casa ma viene nuovamente cacciata quando Lucio scopre che lei e Gabriele si sentono ancora. Da allora sono passati mesi: come ragiranno Lucio e Giusy di fronte alla richiesta della figlia Dafne?

© RIPRODUZIONE RISERVATA