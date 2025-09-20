Chi è Dafne, la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano? L'ha presentata durante un'intervista a Verissimo: "Lei mi fa ridere"

Da qualche mese nella vita di Costantino Vitagliano è tornato l’amore, in un momento particolarissimo. L’ex tronista di Uomini e Donne, per anni protagonista di programmi tv e serate in discoteca, sta infatti affrontando un periodo triste dove si è trovato a fare i conti con una malattia autoimmune. Nonostante la patologia e tutto ciò che ne consegue, nella sua vita è tornato il sole grazie alla compagna Dafne, la donna che è al suo fianco in ogni momento ormai da mesi. La nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, Dafne, si è vista per la prima volta al suo fianco durante una puntata di Verissimo.

Costantino Vitagliano come sta? Affetto da una malattia autoimmune/ "Faccio da cavia alle terapie"

L’ex tronista ha spiegato: “Ho visto in lei tante cose che non appartenevano al genere di donna che ero abituato a frequentare. Soprattutto in questo periodo di up and down, mi serviva una persona come lei. Mi fa ridere. In questo momento soprattutto. Se trovi una persona che è in grado di farti ridere, devi tenerla”.

Costantino Vitagliano compie 51 anni/ La fidanzata Daphne e la malattia autoimmune: "È molto rara…"

Dafne, chi è la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano: “Ho cambiato la mia vita per amore suo”

Dafne, la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano, ha raccontato di essersi innamorata in poco tempo di Costantino: “Il processo di innamoramento è stato abbastanza veloce. Non abbiamo tenuto nascosto il nostro amore ma abbiamo scelto di non apparire sui social, per vivercelo in privato. L’ho conosciuto in un momento molto delicato della sua vita”.

Dal canto di Costantino, i progetti insieme sono concreti: “Vogliamo viverci, sperando che migliori sempre di più la mia salute e poi il nostro rapporto, che è un po’ limitato per via della mia condizione”. Dafne, infatti, ha cambiato gran parte della sua quotidianità per stargli vicino: “Ho modificato tanto la mia vita per lui. Ero abituata a viaggiare, uscivo molto anche la sera. Ho cambiato la mia vita per lui”.

Malattia Costantino Vitagliano: come sta l'ex Uomini e Donne/ "Non c'è una cura"