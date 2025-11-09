Le parti sociali non sembrano avere grandi proposte percorribili per cercare di invertire il trend di un'economia stagnante

Hanno criticato la manovra del Governo da fronti diversi, ma in qualche modo convergenti verso il problema fondamentale di questo autunno: la crescita zero. Tuttavia le “parti sociali” quali proposte hanno, al di là di quelle spicciole già presentate? Si sono date una linea di condotta, se non proprio una strategia, per far uscire l’Italia dalla stagnazione e allentare la morsa che stringe l’Europa tra Usa, Cina e Russia? Finora no, non ce l’hanno. Potranno cambiare le cose? Molti lo sperano, però non ci sono le premesse migliori.

Cominciamo dai sindacati, anche perché è su di loro (e tra loro) che si concentra la polemica. Le tre grandi confederazioni sono divise, nelle forme di lotta e nei contenuti; è una divisione fortemente influenzata dagli schieramenti politici. La Cgil ha proclamato in splendida solitudine uno sciopero generale per il 12 dicembre, uno sciopero contro, ovviamente contro il Governo.

È la prima volta che accade dal 6 settembre 2011, due mesi dopo l’Italia rischiò il collasso. Poi ci fu nel 2015 lo sciopero contro il Jobs act (insieme alla Uil in questo caso) che ha aperto la strada al recupero dell’occupazione e non ha creato nessun licenziamento di massa. Di nuovo c’è stato nel 2021 quello contro la manovra del Governo Draghi, cioè quella che ha aperto la strada al boom del dopo pandemia con una crescita del 4% che non si vedeva da decenni. “Bad timing” direbbero gli inglesi, la Cgil non ne ha azzeccata una. Infine, vanno ricordati i tre scioperi contro le tre leggi finanziarie del Governo Meloni.

La Cisl se ne è tirata fuori e ha deciso di mettere in scena una manifestazione il 13 dicembre a Roma per un “patto di responsabilità”. La data e lo slogan la dicono lunga sulla “recondita armonia”. Quanto alla Uil sta in mezzo e non sa che fare. Usab, Cobas, Fisi, Cub vogliono il bis della Flotilla. Dunque, proteste in ordine sparso senza costrutto concreto.

Lo si può capire per i piccoli, ma i sindacati maggiori, ormai votati a un collateralismo o con il Governo o con l’opposizione, hanno rinunciato ad affrontare la questione di fondo che potrebbe davvero dare una spinta all’economia e ai redditi da lavoro: il legame salario-produttività attraverso una riforna della contrattazione. La Cgil è contraria, la Cisl no sulla carta, ma in pratica resta anch’essa in stand-by.

E i confindustriali? L’iniziativa più significativa riguarda le organizzazioni di Italia, Germania e Francia, i tre Paesi le cui economie industriali sono legate da un abbraccio inscindibile. Anch’essa, però, non ha dato sbocco a strategie comuni pur nel rispetto delle proprie prerogative e differenze. Il Forum trilaterale è stato una bella idea, il documento comune firmato giovedì scorso è un elenco di buone intenzioni. Si rivolge alla Commissione europea e sembra una replica dei documenti che vengono presentati ai governi nazionali. Diamo un’occhiata.

Al primo posto c’è semplificare le regole e completare il mercato unico, ma come si fa se i singoli Governi tirano la coperta, già corta, tutti dalla propria parte? Prendiamo le banche: quale mercato unico si può fare se ciascuno alza il ponte levatoio? Quel che sta accadendo tra Unicredit e Commerzbank, per colpa del Governo tedesco e dei vari partiti, è illuminante.

Al secondo punto c’è la politica energetica. Gli industriali lamentano gli errori e le omissioni di Bruxelles e se la prendono con la proposta di ridurre del 90% le emissioni di CO2 entro il 2040, sostengono che non è fattibile ed espone le imprese europee a una vera e propria de-industrializzazione. Non hanno torto, ma anche qui tra le intenzioni e i comportamenti reali c’è un abisso.

Prendiamo i semiconduttori. Giustamente il documento lamenta che l’Europa oggi produce solo l’11% dei chips mondiali. Vero, ma poi si fa del tutto per mettere in difficoltà una delle poche realtà europee competitive come la STMicroelectronics, zavorrata da continue liti tra i Governi italiano e francese che ne condividono la proprietà e la governance.

Non solo; ci si è accapigliati per un investimento della Intel e poi si è scoperto che il campione americano dei chips era in crisi. Insomma, non proprio esempi di lungimiranza strategica e volontà di cooperazione, sui quali Governi e imprese condividono le responsabilità.

Ben vengano i documenti comuni, gli incontri trilaterali, i dialoghi con la Commissione europea, tuttavia in settori strategici come energia, semiconduttori, materie prime strategiche (il 3 dicembre dovrebbe essere presentato il nuovo piano Resource Eu) e aggiungiamo le banche che sono pur sempre i veicoli che conducono il risparmio verso l’investimento, prevale un atteggiamento miope e difensivo, ciascuno si chiude a guardia del proprio orticello.

L’esigenza di una svolta è diventato un mantra recitato da tutti e in ogni momento, ma se è vero che si è creata una vera e propria emergenza industriale, come ha riconosciuto Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, allora bisogna concludere che il tempo dei documenti è finito; adesso si apre quello delle scelte e dell’azione.

