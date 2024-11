Yulia Bruschi è senza dubbio tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello 2024; non solo per le dinamiche che la vedono primeggiare e nel merito delle relazioni nate proprio nella casa più spiata d’Italia. Ciò che ha colpito un’ampia fetta di telespettatori sono i racconti della modella, il suo vissuto; inevitabilmente legato alla separazione dei genitori e dai reciproci rapporti. La concorrente vanta un legame viscerale con sua mamma Daiami, come lei stessa ha sottolineato in un momento molto toccante al Grande Fratello 2024.

Simone Costa, chi è l’ex fidanzato di Yulia Bruschi Grande Fratello 2024/ Retroscena choc: “L’ha denunciata!”

Yulia Bruschi, tra i vari accenni al rapporto con la mamma Daiami, ha raccontato proprio al Grande Fratello 2024 di come le sia stata accanto in un momento molto delicato dal punto di vista sentimentale. Si trattava di una relazione giovanile, risalente a quando la modella aveva solo 17 anni: “Lei cercava di aiutarmi, c’era passata prima di me… Ha paura che io non mi realizzi, che io stia male, perchè io so di essere come lei”.

Perché Federica Petagna ha baciato l'ex fidanzato Alfonso D'Apice al Grande Fratello 2024?/ Lei svela tutto!

Daiami, mamma di Yulia Bruschi: un rapporto levigato dalle difficoltà ma viscerale

Inevitabile per Yulia Bruschi non lasciar andare l’emozione; fiumi di lacrime nel parlare della mamma Daiami e di come il loro rapporto si sia evoluto nel tempo nonostante gli ostacoli dettati da un passato difficile. “Lei è molto dura con me perchè ha avuto un passato difficile … Mia madre faceva tanti sacrifici e io cercavo di proteggerla”. Il tempo però restituisce tutto, soprattutto in amore; il legame di oggi tra Yulia Bruschi e sua mamma Daiami è frutto anche di quelle esperienze tortuose riferite al passato e oggi, l’una per l’altra, si sostengono e soprattutto si comprendono: “Adesso sta iniziando a conoscermi, prima non sapeva se stavo bene o male”. Chissà che, dato il legame viscerale, il Grande Fratello 2024 non decida di offrire una tenera sorpresa a Yulia Bruschi con l’intervento di sua mamma Daiami.