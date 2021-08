Daisy Osakue diretta finale lancio del disco Olimpiadi Tokyo 2020/ Caccia al podio!

DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DISCO OLIMPIADI TOKYO 2020

Daisy Osakue tenterà di scrivere una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana nel corso della finale del lancio del disco alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la gara che si disputerà a partire dalle ore 13 italiane. Dopo le grandi soddisfazioni ottenute nella giornata di ieri con le medaglie d’oro conquistate da Marcell Jacobs nei 100m maschile e Gianmarco Tamberi nel salto in alto maschile, l’Italia continua a sognare con la Osakue, capace di accedere alla finale di categoria facendo registrare la terza misura con 63.66 m dietro soltanto al 66.42 m della statunitense Allman ed al 64.00 m dell’indiana Kaur. Dalle ore 14.40 italiane sarà poi la volta pure di Nadia Battocletti che cercherà di farsi valere nella finale dei 5000m femminile così come attenzione pure a Ala Zoghlami dalle ore 14.15 italiane con la finale dei 3000m siepi maschile. In mattinata niente da fare invece per Filippo Randazzo che ha chiuso in ottava posizione la finale del salto in lungo in cui ha trionfato il greco Tentoglou.

RISULTATI ATLETICA/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: eliminato anche Re (2 agosto)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FINALE LANCIO DISCO DAISY OSAKUE ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della finale del lancio del disco con Daisy Osakue sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, che sicuramente si concentrerà in modo speciale sulla gara più attesa del programma dell’atletica leggera in programma per questo primo lunedì di agosto. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming con canali dedicati per ogni disciplina – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Daisy Osakue diretta finale lancio del disco Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato live

DAISY OSAKUE FINALE LANCIO DISCO OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta della finale del lancio del disco con Daisy Osakue sta quindi per cominciare fra qualche minuto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La venticinquenne originaria di Torino ha ottenuto l’accesso alla finalissima con il terzo posto in classifica generale e quest’oggi potrà cercare di migliorare il bottino del proprio palmares personale aggiungendo un nuova medaglia. Daisy Oyemwenosa Osakue è infatti già riuscita a conquistare l’oro vinto alle Universiadi di Napoli del 2019 riscattando anche il ventesimo posto guadagnato ai Mondiali di Doha nello stesso anno e sempre nella categoria del lancio del disco. La qualificazione alla finale è stata inoltre ottenuta con la misura di 63,66 m che valgono anche il record italiano per la specialità. Le rivali principali potrebbero essere la statunitense Valarie Allman e l’indiana Kamalpreet Kaur, le uniche capaci di superare la misura della Osakue nella gara di ieri.

LEGGI ANCHE:

Risultati Basket Femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Belgio ko con la Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA