Daisy Osakue, è fidanzata?/ La vita privata tra Moncalieri e il Texas

Oggi, lunedì 2 agosto, i riflettori sono puntati su Daisy Osakue. Alle 13 l’atleta moncalierese va a caccia di una medaglia nel lancio del disco dopo aver eguagliato, durante le qualificazione, il record italiano (63,66 metri) di Agnese Maffeis a distanza di 25 anni dal precedente primato (1996, anno in cui Osakue è nata). “Sono entrata in pedana e ho detto ‘o la va o la spacca, cioè, devi lanciare, non devi fare cose delicate, non devi pensare alla tecnica, mena’. A casa mia si dice ‘cazzimma’, ho voluto lanciare”, ha detto alla Gazzetta dello Sport. Della vita privata di Daisy Osakue non si sa molto, dal momento che l’atleta ci tiene molto alla sua privacy. Su Instagram, dove è seguita da quasi 15 mila follower, Daisy pubblica spesso foto della sua famiglia, in compagnia di amici e amiche o intenta ad allenarsi. Non sembra esserci traccia di un compagno o un fidanzato.

Daisy Osakue: tanti amici in Texas, e il fidanzato?

Nel 2017 Daisy Osakue si è trasferita in Texas per studiare presso la Angelo State University, dove ha continuato ad allenarsi. Qui nel 2018, gareggiando nella sua facoltà, porta il suo personale a 59,72 m, record italiano under 23. Negli anni dell’università Daisy ha legato con molti giovani atleti tra cui il tedesco o Nils Fischer, specialista del lancio del giavellotto, e il portoghese Décio Andrade, lancio del martello. Lo scorso marzo Daisy era in compagnia di alcuni amici, tra cui Andrade: “Ingredienti della felicità: Sole, Buone sensazioni, Sorrisi. La vita è imprevedibile, ma certe persone sono affidabili”, ha scritto su Instagram pubblicando alcuni scatti in compagnia di altri giovani atleti come Sara Ramos, Johanna Stegmaier e Marius Laib.

