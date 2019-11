Daisy Scaramella, fidanzata Den Harrow/ “Non ci siamo lasciati, viviamo in Spagna”

Si chiama Daisy Scaramella la fidanzata di Den Harrow, oggi ospite a Live non è la D’Urso. Si parla di vip in tribunale e Harrow conosce bene la sensazione di essere accusato di reati gravi, come quello di aver picchiato delle donne. La sua ex moglie ma anche altre donne lo hanno accusato di essere stato violento, ma non la sua attuale compagna che da 5 anni è al suo fianco e non lo lascia. Ad ammetterlo è stato proprio Den Harrow a Live: “Ho detto una bugia per il nostro benessere psicologico, – racconta – e infatti da quando ho detto che ci siamo lasciati le accuse e le infamità sui social sono finite. La verità è che non ci siamo mai lasciati e da 5 anni stiamo insieme ed è grazie a lei io sono qua oggi perché ho vissuto dei momenti bruttissimi. Ora sono più sereno”.

Daisy Scaramella difende il compagno Den Harrow

Ma è stata la stessa Daisy Scaramella in un intervento televisivo di qualche tempo fa a sottolineare l’innocenza del suo compagno Den Harrow. “Den non può far male a nessuno. – ha ammesso a Domenica Live la donna – Può avere un brutto carattere, ma Den Harrow non sarebbe mai capace di picchiare le donne”. D’altronde. dall’altra parte della medaglia, Annalisa Orlandi e Federica Bertoni, le sue ex compagne, lo hanno entrambe accusato di violenze. Annalisa, proprio nello studio di “Domenica Live”, aveva ammesso: “Lui sceglie donne economicamente indipendenti perché a lui piace la bella vita, i bei regali. È un mantenuto seriale. È un parassita seriale delle donne”. Lui, però, ancora oggi ribadisce la sua totale innocenza.

