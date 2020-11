Dakota e Nadia/ Il tema dell’immigrazione li porta in finale di Tu si que vales 2020 tra le lacrime

Dakota e Nadia sono i ballerini di Tu si Que Vales 2020, gli stessi che sono riusciti a strappare un biglietto per la finalissima in onda questa sera e che hanno avuto il merito di far commuovere tutti, a cominciare da Belen Rodriguez e i suoi giudici, e finendo al pubblico a casa, sfiorando un tema davvero delicato e molto combattuto, quello dell’immigrazione, al centro del dibattito politico ma anche etico e morale. Proprio questo sottile confine è stato quello su cui i due hanno ballato commuovendo tutti ponendo l’accento sul fatto che i migranti sono prima di tutto persone e, in quanto tali, bisognose di aiuto e riparo. I due hanno portato sul palco di Tu si Que Vales 2020 ormai un mese fa, una coppia di migranti rinchiusa in un campo profughi e che spera e sogna un futuro migliore non solo per loro ma anche per il loro bambino. Dakota e Nadia hanno ballato abbattendo le barriere e districandosi tra muri e fili spinati, raccontando poi di essere entrambi figli di immigrati e che hanno avuto comunque l’occasione di vedere la loro vita cambiare crescendo e studiando in Europa. I due hanno fatto piangere Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Belen strappando un biglietto per la finalissima di oggi, adesso davvero potranno sognare in grande sperando in una vittoria?

Dakota e Nadia chi sono? I ballerini immigrati che arrivano in finale tra le lacrime

Ma chi sono Dakota e Nadia? La coppia era già apparsa in tv ad America’s got talent e poi due anni fa ha portato a casa anche la vittoria al World of Dance. I due sono figli di immigrati ma sono cresciuti in Svizzera. I due si sono esibiti la prima volta proprio sul tema dell’immigrazione sottolineando di non voler dare una soluzione ma solo un modo di ricordare chi sono queste persone a caccia di un futuro migliore e di speranza per i propri figli. Nella semifinale di Tu Si Que Vales 2020, Dakota e Nadia hanno avuto la meglio sui Catwall Acrobats.



