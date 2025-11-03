Nel carcere di Bollate si è tenuto un incontro con un membro di Russia Cristiana per parlare del "Tribunale Sacharov"

Un incontro interessante s’è tenuto nella Casa di reclusione di Bollate, quasi “clandestino”.

Sì, perché pochissimi sapevano che una delle varie associazioni di volontariato che operano nel carcere, MyUrbi, ha invitato qui Anatolij F. (il cognome non è stato detto), di “Russia cristiana” (ente fondato dai padri Enrico Galbiati, Romano Scalfi e Nilo Cadonna, che dal 1957 si occupa di far conoscere meglio la tradizione ortodossa, di allacciare relazioni coi credenti dell’Est, anche contrabbandando oltrecortina in quegli anni Bibbie nascoste nelle scarpe) per incontrare i membri della “Redazione staccata” di Opera News, il periodico che nasce e si sviluppa nella Casa di reclusione di Milano Opera, ma che da qualche mese ha anche questa seconda redazione nella Casa di reclusione di Bollate.

“Governo Zelensky oscuro”: media Dem lo scaricano/ Purghe in Ucraina “oppositori accusati d'essere pro-Putin”

Ecco perché la quasi “clandestinità” dell’incontro, che non era aperto a molti, ma che per coloro che vi hanno partecipato è stato interessantissimo.

L’occasione era ricordare, con qualche settimana d’anticipo, che stanno per trascorrere cinquant’anni da quando, nel 1975, si è tenuta la prima assise del “Tribunale Internazionale Sacharov”, nato per far conoscere in Occidente l’autoritarismo sovietico. Fu quello un evento importante, contestatissimo dall’establishment di allora dell’Unione Sovietica, guardato con contrarietà dai comunisti europei – che si chiamavano ancora così.

UCRAINA/ Da Biden a Putin e Trump, gli errori che hanno aumentato il rischio di una guerra nucleare

Ma accadde. Segnò la fine del silenzio internazionale riguardo al periodo terribile che, dall’epoca di Stalin, aveva vissuto il dissenso (politico, religioso, sociale) nell’Urss. E una delle prime cose dette da Anatolij è che val la pena ricordare cose come questa, proprio adesso che la Russia sembra averlo dimenticato.

Dunque, tra il 17 e il 19 ottobre 1975, a Copenaghen, ci fu la prima sessione del “Tribunale Internazionale Sacharov” (“Sacharov Hearings”, propriamente), che prende il nome dal fisico nucleare Andrej Sacharov, padre della bomba a idrogeno sovietica e poi grande oppositore del regime.

La Russia ha lanciato in Ucraina 23 missili 9M729/ "Possono trasportare testate nucleari fino a 2500 km"

Si tratta di un organismo politico, non giuridico, di grande richiamo, in cui furono ascoltate le deposizioni di molti testimoni su violazioni di diritti civili (molti dei quali inerenti alla libertà di culto) e degli “Accordi di Helsinki”, sottoscritti dall’Urss guidata da Brežnev neppure tre mesi prima.

Il dissenso politico-sociale contro la dittatura sovietica era presente da tempo: clandestino durante gli anni di Stalin, progressivamente più visibile con Chruščëv. Ma un punto di svolta viene dalla pubblicazione di due libri (due grandi romanzi, bellissimi anche se non fossero portatori del messaggio dirompente che li anima): “Il dottor Živago” (1957) di Boris Pasternak e “Una giornata di Ivan Denisovič” (1962) di Aleksandr Solženicyn.

La presenza di persone e gruppi che nell’Urss lottano per conquistare spazi di libertà (politica, sociale, culturale, scientifica…) crebbe dopo quei due lavori e fu spesso pagata a caro prezzo: molti oppositori finirono internati in ospedali psichiatrici o mandati a “lavorare” in Siberia. Ma non è servito, e quando, nel 1974, Solženicyn viene espulso dall’Urss, è proprio Sacharov, in un proclama presto noto come “l’appello di Mosca”, a domandare l’istituzione di un “tribunale pubblico internazionale” che giudichi le violazioni dei diritti umani compiute nell’Unione Sovietica.

Negli anni Settanta-Ottanta l’azione isolata, eroica ma anche poco efficace di singoli, diventa “movimento”: coinvolge non più solo intellettuali, ma anche gruppi legati alle nazionalità oppresse o alle Chiese prese a calci dai regimi oppressivi nell’intero “impero” sovietico, che scricchiola.

Dopo la prima sessione del 1975, il “Tribunale Sacharov” si tenne a Roma nel 1977 (sui diritti umani nell’Urss e nell’Europa dell’Est, ancora con uno sguardo speciale per le libertà di culto); nel 1979 a Washington (diritti economico-sociali, libertà di movimento e legalità); nel 1983 a Lisbona, con audizioni sui diritti dei lavoratori e la libertà intellettuale; nel 1985 a Londra per il decennale degli “Accordi di Helsinki”.

Qualche risultato i “Sacharov Hearings” lo ottennero: Michail Gorbačëv, proprio nel 1985 divenuto segretario del Pcus, concesse a Sacharov di rientrare dall’esilio e avviò la glasnost, operazione di “trasparenza” per cambiare le cose. Che effettivamente cambiarono, fino alla caduta dell’Urss.

E oggi, come va? Male, in sintesi. Senza commenti, ecco un elenco:

– Il “Gruppo Helsinki”, che dal 1976 vigilava sul rispetto degli accordi, è stato sciolto tra il 2022 e il 2023. Anche l'”Associazione Memorial”, clandestina nell’Urss fino a quando fu legalizzata da Gorbačëv, ha chiuso nel dicembre 2021 per ordine della Corte suprema russa; ha avuto il Nobel per la pace nel 2022, ma non è servito a resuscitarla.

– Il “Centro Sacharov”, dopo più di trent’anni di vita, nel 2023 è stato chiuso.

– Aleksej Naval’nyj è morto in carcere.

– La Russia di Putin vigila sulla Bielorussia, decide di Armenia e Georgia, da tre anni vuole l’Ucraina e manda i suoi droni-spia sui Paesi baltici, sulla Polonia, addirittura proprio su Copenaghen… Un curioso modo per celebrare i cinquant’anni di quella prima sessione del “Tribunale Sacharov”.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI