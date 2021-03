DAL MYANMAR/ Bambini uccisi per strada: il colpevole abita a Rangoon o a Pechino?

Caro Direttore,

avrei voluto scriverti solo fra qualche giorno per raccontarti come viviamo a Rangoon la Settimana Santa e la Pasqua. E mi ero anche ripromesso di non raccontarti più di di morti e violenze perché, non essendo un giornalista professionista, vivo il racconto coinvolgendomi nei fatti che vedo e nel dolore degli amici che me li raccontano. Con l’esito di un dolore ancor più grande. Ma quanto accaduto ieri (27/03) mi impone di scriverti. Subito.

Ieri avrebbe dovuto essere un giorno di festa. O quantomeno di pace. Parlare di “festa” mi sembra forse eccessivo. Ricorreva una festività buddista e l’anniversario della rivolta contro l’occupazione giapponese nella seconda guerra mondiale (come da noi il 25 aprile). Invece è stata l’apoteosi della follia. Mentre nella nuova capitale “i ribelli” festeggiavano con una parata militare, altri militari circolavano per le strade e sparavano ad libidum. I morti sono oltre 100! Molti anche bambini. Ad oggi, i morti dall’inizio sarebbero circa 400 ma, come ti ho già scritto, in un paese dove molti non hanno i documenti, sono cifre scritte sulla sabbia.

La cosa brutale è che i militari non sparavano a manifestanti ma a gente che era per la strada. In molti casi vere e proprie esecuzioni. Quello che in Italia abbiamo vissuto nella guerra antinazista (e scene qua già viste nei 30 anni precedenti). I morti sono persone che erano per strada o bambini che giocavano nei cortili. I soldati sparavano su case private colpendo anche chi era dentro. Poi – non contenti – sono entrati in quelle case per rubare quel poco che c’era. Questo non è accaduto sporadicamente ma con metodo. Il fatto che tutto ciò sia avvenuto in numerose città e villaggi distanti tra loro mi fa dire che non sia la pazzia di un qualche giovane militare voglioso di guadagnarsi i galloni! O in preda alle droghe che pure circolano a man bassa (siamo il più grande produttore al mondo!). Allora sorge la domanda: è solo follia (violenza per la violenza) o deliberato intento? E perché? Qui prodest?

Ma pur con fatica, vado avanti nel racconto dei fatti. Per avvicinarsi senza essere notati, i soldati si sono impadroniti, in più città, delle ambulanze. Poi dai finestrini, i militari sparavano a chi capitava sotto tiro. Il fatto che sia un dato ripetuto conferma quel dubbio: siamo alla follia totale o c’è un deliberato intento? Due episodi emblematici.

Un giovane nostro amico stava andando a fare la spesa, è arrivata una camionetta dell’esercito. I genitori hanno fatto in tempo a rientrare in casa, il ragazzo era già in strada per andare al mercato. È stato freddato con un colpo alla tempia. Poi i soldati sono entrati in casa e hanno razziato quello che potevano. I famigliari hanno dovuto lottare per avere la salma del ragazzo. Ieri sono andato a trovarli. La madre era davanti al corpo del figlio e – come in trance – mi ripeteva: “Mio figlio è andato a far la spesa, ora arriva. Ti fermi a cena con noi?”. Gesù aiutala!

L’altro mi viene raccontato da altra città. I volontari del dispensario cattolico di quella città stavano assistendo un ferito. Non essendoci ambulanze, un giovane ingegnere 28enne si è offerto di portarlo in moto all’ospedale. Non sono mai arrivati all’ospedale.

Semmai ve ne fosse stato bisogno, la giornata di ieri ha rappresentato plasticamente la totale e assoluta separazione tra esercito e nazione. I militari che hanno giurato di difenderci dai nemici, ora sono i nemici! Ma la cosa più grave è che temo che la giornata di ieri allontani ogni possibilità di mediazione. Se già era difficile, ora è quasi impossibile.

Nella popolazione (e quindi nei politici) c’erano – semplificando – 2 posizioni.

L’una realista (con cui io concordavo) sosteneva che per uscire da questa situazione bisognava trovare un compromesso. Non si può pretendere di annullare il ruolo dell’esercito. È irrealistico. Troviamo un accordo, anche perché il rancore degli sconfitti può produrre nel tempo maggiori danni. I Gesuiti la chiamavano “Ragion di Stato”. L’altra sosteneva (con altrettanto legittime ragioni) che non si può sempre vivere sotto il ricatto di un esercito che – se le elezioni non vanno come previsto – azzera tutto, non rinuncia ai suoi privilegi quando il paese è alla povertà, depreda le risorse incamerando i proventi nei suoi c\c a Singapore (la Svizzera dell’Estremo Oriente).

Ora diventa difficile sostenere la prima posizione. Ergo: qualcuno ha voluto deliberatamente affossare qualsiasi possibilità di dialogo? Questo Mister X dove abita? A Rangoon o a Pechino?

Perché, ancora una volta, delle due l’una: se la Cina non c’entra, alzi il telefono; se c’entra … Game over! Comunque il sentimento del popolo è che non si procede con questa violenza, senza avere le spalle sicure. A Pechino, qualcuno non solo ha avvallato il golpe ma anche i fatti di ieri. Sennò non sta in piedi questo dramma.

(Un lettore dal Myanmar)

