Dal panettone al torrone: boom dei dolci di Natale in versione estiva/ Vecchie ricette adattate al caldo

Se voleste mangiare il panettone o il torrone oggi, potreste tranquillamente trovarli in qualche loro forma particolare al supermercato o nelle migliori pasticcerie del nostro Paese. Come sottolinea Gambero Rosso si sta diffondendo sempre di più negli ultimi tempi la moda di trasformare i dolci tipici di determinate tradizioni, in questo caso natalizie, adattandoli quindi alle quattro stagioni, di conseguenza, chiunque volesse gustarsi il tipico lievitato milanese a maggio, ma anche a giugno, luglio e ad agosto, potrà farlo.

Il panettone e il torrone sono passati sotto le abili mani dei pastrychef, trasformandosi in dolci adatti ad ogni clima, e così che il panetun è stato spogliato di uvetta e canditi e arricchito con albicocche e limoni, mentre il torrone diventa un gelato, così come i biscotti, altro dolce tipico delle stagioni più fredde. Il caso senza dubbio più emblematico è quello del panettone, il dolce per eccellenza del Natale, che l’anno scorso ha “spaccato” anche nel Regno Unito con tanto di polemica annessa. Il panettone è oggi anche un dolce estivo, fra chi lo propone sotto forma di torta gelato, chi invece lo accompagna allo stesso gelato e chi, come detto sopra, lo riempie di frutti estivi e profumi della stagione più calda.

DAL PANETTONE AL TORRONE, LE PRODUZIONI PIU’ NOTE

Il più noto è quello di Marchesi realizzato appunto con mandorle, albicocche e limone, ma c’è anche quello di Luigi Biasetto, che aggiunge le note di arancia calabra, o anche quello di Tiri 1957 che vende tutto l’anno il panettone (non soltanto a Natale o d’estate), declinato anche nella forma di crema spalmabile e tavoletta di cioccolato. C’è poi quello di Pangelato con il gelato al tiramisù, e infine quello di Pistì con amarena e pistacchio.

A Genova è nata addirittura una vera e propria competizione, la Summer edition della coppa del mondo del panettone che premia appunto la miglior versione estiva del famoso lievitato meneghino. Anche le grandi aziende hanno fiutato l’affare e così Bauli ha creato il gelato al gusto panettone e pandoro, ma anche quello al croissant all’albicocca. Che dire poi dei numerosi biscotti trasformati in gelato come Pan di Stelle, Baiocchi e Ringo fra i casi più noti, tutte strategie di marketing che permettono così alle aziende di continuare a vendere i propri prodotti anche nel periodo più caldo dell’anno, senza dover fermare la produzione.

DAL PANETTONE AL TORRONE, I DOLCI INVERNALI ADATTATI AL CALDO: ANCHE SNACK E CIOCCOLATO

Anche gli snack invernali, ricorda Gambero Rosso, si trasformano in gelati, come ad esempio il Kinder Bueno, ma anche Pocket Coffee e Ferrero Rocher. Altro dolce tipicamente invernale che possiamo comprare oggi è il torrone, sempre declinato in versione estiva. A Pasqua si è diffuso ad esempio il Torrrouovo, l’uovo pasquale che è stato ideato da un’azienda di Trapani e che viene proposto sotto forma di gelato, ma anche quello dell’azienda Scaldaferro, che nella sua gelateria serve il torrone gelato a base di miele e mandorle.

Infine il cioccolato, dolce che ormai da anni non ha più una sola stagionalità. Gambero Rosso cita in particolare la gustosa creazione del maitre chocolatier Guido Gobino di Torino, gli stick con cuore di gelato e copertura di croccante di cioccolato che sono una vera e propria prelibatezza. Cos’altro chiedere?











