Il Ponte sullo Stretto di Messina genererà 5,6 miliardi di euro di entrate per la Lombardia: i dati di OpenEconomics presentati di Cecchetti

Con il Ponte sullo Stretto di Messina che inizia a prendere (almeno sulla carta) sempre più forma e che dovrebbe vedere l’avvio dei lavori di costruzione entro la fine del 2025, per le regioni italiane è il momento di iniziare a fare i conti sulle possibilità economiche che ognuna potrà trarne: tra i 20 territori regionali che compongono la nostra penisola, particolare sarà – escluse ovviamente, nel lungo termine, Sicilia e Calabria – l’indotto economico e lavorativo per la Lombardia.

A ricordarlo è stato recentemente il deputato leghista – e segretario della Presidenza della Camera – Fabrizio Cecchetti che oltre a definire il Ponte sullo Stretto “una grande opera nazionale”, ha anche posto l’accento sulla “straordinaria opportunità” che rappresenterà per il territorio lombardo: secondo uno studio di OpenEconomics – al quale torneremo a breve -, infatti, il Ponte sullo Stretto sarà in grado di generare valore economico per “oltre 5,6 miliardi di euro”, con almeno “9.300 nuovi posti di lavoro”.

Cecchetti, infatti, ha ricordato che i tanti lavori previsti per la costruzione del Ponte sullo Stretto vedranno proprio le “aziende lombarde” nel suolo di assolute protagoniste grazie alla filiera che si estende dalla “progettazione” e arriva fino “all’innovazione”, passando anche per “l’industria meccanica” e la logistica; il tutto dando una vera “spinta concreta all’economia, all’occupazione e alla competitività” dell’intero territorio.

Lo studio di OpenEconomics sugli effetti del Ponte sullo Stretto: con una spesa di 13,5 miliardi, ne verranno generati 23,1 di PIL

Vale la pena, dunque, soffermarci un attimo proprio sullo studio di OpenEconomics citato da Cecchetti nel suo intervento, redatto nel marzo del 2024 e che mirava proprio a stimare l’impatto economico e sociale del Ponte sullo Stretto: il dato più interessante è quello che ci parla di un indotto complessivo in termini di PIL pari – pur a fronte di un spesa di 13,5 miliardi – a 23,1 miliardi, dei quali 22,1 a titolo di “reddito familiare”, con oltre 36mila persone impiegate (in termini di FTE) nei cantieri.

I settori maggiormente interessanti dai lavori del Ponte sullo Stretto – come diceva anche Cecchetto – anche saranno quelli di manifattura, costruzione e servizi; mentre a livello ragione a trarre i maggiori benefici saranno Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna: nel primo caso, infatti, si stima che il Ponte genererà circa 5,5 miliardi di euro di PIL, seguiti dai 2,6 miliardi laziali e dagli 1,99 emiliani, per poco non raggiunti dagli 1,98 veneti; mentre tra Sicilia e Calabria di parla di – rispettivamente 2,1 e 1,4 miliardi di euro.

A livello occupazione, invece, secondo OpenEconomics, di quei 36mila nuovi posti di lavoro, la maggior parte sarà relativa al comparto dei servizi della Pubblica amministrazione che godrà di 11mila nuovi lavoratori; e mentre tra manifattura e costruzioni se ne genereranno altri 11mia (6mila nel primo caso, 5mila nel secondo), sarà importante anche l’afflusso di lavoratori (4mila) nel campo dei servizi alle imprese: in tutto questo, il gettito fiscale complessivo sarà di 10,3 miliardi tra tasse diretta (6,9) e indirette (3,4).