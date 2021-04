Dalai Lama, diretta video social oggi 7 aprile/ Incontro buddismo: come partecipare

Questa mattina alle 5.30 il Dalai Lama tiene per i buddisti italiani (e per chiunque sia interessato e curioso) una diretta video streaming sui canali social dell’Unione Buddista Italiana: l’evento a suo modo storico vedrà Tenzin Gyatso – l’attuale XIV Dalai Lama del Tibet – incontrare in collegamento video e social chiunque sia interessato all’insegnamento sul buddismo e sulle Quattro Nobili Verità (denpai shi).

A seguire, il Dalai Lama terrà una sessione di domande e risposte a cui poter partecipare attivamente: Sua Santità il Dalai Lama parlerà dalla sua residenza a Dharamsala, in India, poi dedicherà mezz’ora di dialogo con il pubblico italiano per la prima volta nella storia. Spiega Filippo Scianna, Presidente dell’Unione Buddisti Italiana, «Si tratta di un’occasione speciale e straordinaria che siamo felici di offrire a tutti i praticanti del Dharma. Sua Santità il Dalai Lama premio Nobel per la pace nel 1989, ha promosso sin dalla sua gioventù il dialogo tra le tradizioni religiose e in particolare tra le diverse scuole buddhiste. Gli siamo dunque molto grati per condividere con tutti noi la sua conoscenza e la sua esperienza rispetto all’insegnamento che rappresenta le fondamenta del Buddha Dharma».

COME PARTECIPARE ALL’INCONTRO CON IL DALAI LAMA

Per partecipare all’evento in diretta live nazionale e mondiale, l’iter da seguire è molto semplice: l’intera sessione presenta la traduzione in simultanea degli insegnamenti in tibetano nelle lingue italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese. Le persone sono ovviamene pregate di seguire le loro regole locali di allontanamento sociale durante la visione del webcast dal vivo, mentre a livello di strumenti per seguire la diretta l’Unione Buddisti Italiana ha disposto quanto segue: la diretta dell’evento con il Dalai Lama viene trasmessa sul sito ufficiale, la pagina Facebook di Sua Santità, i canali social Facebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhita Italiana. Sarà poi possibile seguire anche l’evento in differita sui medesimi canali social dove rimarrà caricato il video dell’insegnamento del Dalai Lama e del momento domande/risposte.

