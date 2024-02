D’Alessio difende Geolier e attacca Sanremo/ “È stato più lui a fare un piacere al festival che viceversa”

D’Alessio difende l’artista campano e attacca Sanremo: “I voti parlano chiaro”

Gigi D’Alessio ha commentato la polemica legata a Geolier e ai voti della finale di Sanremo 2024, vinta da Angelina Mango. L’artista ha dichiarato chiaramente ci sia stato una strategia precisa della sala stampa dietro la vittoria della figlia d’arte: “Al ragazzo è toccato lo stesso destino che per il passato ha riguardato Nino D’Angelo e me. Geolier ha vinto la serata delle cover perché la sala stampa quella sera ha votato onestamente, senza una strategia, non immaginando il grande successo del televoto. ”

E ancora: “La maggior parte dei giornalisti ha poi cambiato idea, dando la preferenza nella serata finale ad Angelina Mango. La cosa naturalmente ha avuto il suo peso e così Angelina ha vinto. Sui social si vede chiaramente l’esultanza della sala stampa all’annuncio del secondo posto di Geolier. Avranno pensato: se lo facciamo vincere si scatena l’inferno. In tanti diranno che ha vinto la parte malata di Napoli, Gomorra, la camorra, che Geolier si è comprato i voti. Comunque il televoto parla chiaro: assegna il 60% a Geolier e il 16% ad Angelina. Si è mai visto un risultato simile?” Infine la stoccata finale a Sanremo: “I numeri parlano chiaro. 7 milioni di stream su Spotify, Angelina 4 e mezzo. È stato più lui a fare un piacere al festival che non il contrario. Ma tutto questo non cambia di una virgola il suo percorso”.

L’artista campano e la reazione ai fischi di Sanremo che suscita polemiche

Geolier è arrivato secondo a Sanremo 2024 con un brano quasi interamente in napoletano che aveva, da subito, suscitato diverse polemiche. Il cantante campano ha ricevuto fischi dal pubblico e dalla sala stampa quando ha vinto la serata delle cover, un primo posto che ha generato fortissimo dissenso.

La reazione dell’artista in conferenza stampa è stata pacata e diplomatica: “Io mi sono semplicemente esibito, non mi sembra di aver rubato che è veramente una brutta parola…“. Una volta tornato a Napoli, però, l’artista ha avuto un atteggiamento molto diverso da quello precedente. Sul web è divenuto virale il video che mostra il cantante mentre si rivolge ai fan e dice: “Visto che hanno fischiato, ora fischiamo noi“. In molti si sono rivolti contro di lui con commenti quali: “Si dimostra per ciò che è in realtà” che sottolineano la dissonanza con il comportamento pacato avuto dopo il Festival. Tutto questo stona con quanto mostrato, appunto, davanti ai giornalisti con delle risposte molto più educate e serene.

