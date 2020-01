Dalila Branzani piange per Eleonora Rocchini/ “Sei andata a letto con Nunzio e Oscar” (Uomini e Donne)

E’ di nuovo guerra tra Dalila Branzani ed Eleonora Rocchini dopo le accuse e le rivelazioni di quest’ultima. Tirata in ballo da Deianira Marzano nelle scorse ore per via del suo Capodanno a Napoli in compagnia del bel Nunzio (ex della Branzani e pomo della discordia), l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha perso la pazienza dicendosi pronta a non tirarsi più indietro e sbandierare il suo privato sui social mettendo per sempre la parola fine a questa questione. La Rocchini ha annunciato che nei prossimi giorni racconterà come sono andati i fatti smentendo di essere stata con Nunzio in queste settimane e di essersi riavvicinata a lui proprio in questi giorni di Feste ma Dalila Branzani ha preso la palla al balzo per tornare sui social e mettere insieme tutto quello che è successo e che la corteggiatrice ha fatto in questi mesi annunciando anche che lei ha sempre tenuto due piedi in una scarpa tanto da andare a letto con “Nunzio e con Oscar in soli due giorni”.

DALILA BRANZANI CONTRO ELEONORA ROCCHINI

“Hai buttato merda su mio fratello per giustificarti”, con queste parole Dalila Branzani prova a chiudere le cose con Eleonora Rocchini sottolineando il fatto che tutto quello che ha fatto non è stato pulito: “Sono da quasi quattro mesi allettata e con il busto e mentre stavo in ospedale con un tubo nel polmone, mentre soffrivo come una bestia, tu eri nella stanza accanto nel letto di Nunzio, qua è stato l’errore, non che ti sei innamorata di lui, mi hanno detto che gli infermieri che io piangevo e gridavo salvate Nunzio ed Eleonora e voi facevate i piccioncini, qua io mi sento tradita e umiliata”. A quel punto la sorella di Oscar Branzani si scioglie in lacrime e continua a raccontare di settimane e settimane passate tra Napoli, Firenze e le sue vacanze cercando di tenere sempre l’ex tronista fermo lì mentre stava con Nunzio. Alla fine Dalila la avvisa che non “deve minacciare” nessuno perché lei difenderà il suo sangue sempre: “Io ho il diritto di replica, Buon anno, pace e amore…”.

