Dalila Cavalera, finalista All Together Now?/ La madre: “suonava in strada, poi…”

Dalila Cavalera possibile finalista di All Together Now 2020. La concorrente non vuole arrendersi, proprio ora che è ad un passo dal traguardo. Dalila, ventitreenne di Nardò, ha un’energia pazzesca e nella clip introduttiva svela le sue intenzioni per la puntata di stasera: “Finché il premio non è mio non mi sento vincitrice. Ho fatto quattro puntate, 400 punti presi e ora ho la consapevolezza di essere in semifinale. Voglio la finale. Sono arrivata fino a qui, adesso voglio la finale. Sento i miei genitori con me. Mi manca la mia famiglia, nessun altro. Ho avuto il bisogno di staccare e l’ho fatto”. Grinta e talento, Dalila Cavalera prova a prendersi la finale di All Together Now. Nel filmato compaiono anche i genitori, che le danno un messaggio di incoraggiamento. La madre ricorda i suoi inizi: “Suonava per strada fino a ieri oggi è sul palco, spero rimanga sempre se stessa”. Il padre canta per lei, Dalila svela un retroscena: “Mio padre era in un coro gospel, è lui mi ha fatto scoprire l’amore per la musica”. Sulla finale: “Tutti noi volevamo arrivare fino a qui, per cui adesso saremo tutti agguerriti”.

