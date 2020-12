Dalila Cavalera, vincitrice All Together Now?/ “La mia omosessualità? Non è stato facile rivelare..”

Dalila Cavalera finalista di All Together Now, vincerà e avrà il suo riscatto?

Forza, tenacia e una voce che fa tremare il muro, mettendo in scena queste sue caratteristiche Dalila Cavalera ha messo le mani sulla finale di All Together Now che andrà in scena proprio questa sera nel prime time di Canale5. Cosa ne sarà della cantante e dove arriverà con la sua ugola d’oro e la sua forza d’animo? Proprio la scorsa settimana, prima di scoprire di essere una finalista, nel video di presentazione della sua esibizione, aveva parlato della sua voglia di arrivare, la stessa che ha dimostrato portando sul palco Gabri di Vasco Rossi. Dalila suona diversi strumenti musicali, soprattutto chitarra e pianoforte, e ha già rivelato di aver preso qualche lezione di canto ma di aver mollato poi tutto ma il risultato sicuramente è stato buono, ma basterà?

Dalila Cavalera vincerà il programma?

Dalila Cavalera chi è? La bella cantante nata a Nardò in quel di Lecce, classe 1997, è fidanzatissima con la bella Michela, una ragazza di Bologna, e proprio in merito alla sua omosessualità ha spiegato che non è stato facile dichiararsi e che la prima alla quale lo ha confidato è stata la sua migliore amica, da quel momento in poi si è sentita libera e anche il suo modo di fare musica è cambiato. La sua mamma ha rivelato che Dalila è abituata a cantare in strada e quindi spera che il palco e, magari, il successo non la cambino. E la finalissima? La Cavalera è rimasta con i piedi ben piantati a terra: “Finché il premio non è mio non mi sento vincitrice. Ho fatto quattro puntate, 400 punti presi e ora ho la consapevolezza di essere in semifinale. Voglio la finale. Sono arrivata fino a qui, adesso voglio la finale. Sento i miei genitori con me. Mi manca la mia famiglia, nessun altro. Ho avuto il bisogno di staccare e l’ho fatto”.



