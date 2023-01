Dalila, chi è nipote di Nikita Pelizon/ Lettera al GF Vip: “Non sei un cattivo esempio per me. Fiera di te”

Nikita Pelizon, lettera dalla nipote Dalila al GF Vip

Momento emozionante per Nikita Pelizon nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Nella puntata del 16 gennaio la gieffina riceve la toccante lettera della sua nipotina Dalila, figlia di sua sorella. Solo qualche giorno fa Nikita temeva di aver potuto dare un cattivo esempio alla nipotina che ha dunque deciso di risponderle, rassicurandola.

“Ciao zia, qualche giorno fa hai detto che ti sentivi un cattivo esempio nei miei confronti e mi hai chiesto scusa.” esordisce Dalila nella lettera per la zia. E continua: “Sappi che non è necessario perché non hai fatto nulla di male, anzi sono molto fiera di te. Sai, tante volte mi fermo a pensare alla favolosa vacanza che abbiamo passato, mi ricordo di quando siamo andate a fare l’adventure park e tu mi davi i consigli per incoraggiarmi a non mollare e ad andare avanti, anche se nella mia testa non smettevo di dirmi che non ci sarei riuscita, oppure quando mi stavo arrampicando e mi sono bloccata perché non avevo più forza nelle braccia ma tu sei riuscita a darmi la forza per salire.”

Nikita Pelizon e la lettera della nipote Dalila: frecciatina a Onestini?

La lettera di Dalila, nipote di Nikita, continua con parole di grande amore: “Tu sei sempre stata la mia forza e mi dispiace non poter essere lì ora che ne hai bisogno per poter ricambiare”. E si conclude con un motivo: quello di non perder tempo dietro a persone che quel tempo non lo meritano. Che sia una frecciatina della 15enne a Luca Onestini?

