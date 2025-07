Dalila Di Lazzaro e l'ultimo bacio al figlio: "Mi feci bendare prima di entrare nella camera mortuaria"

L’iconica attrice Dalila Di Lazzaro torna a parlare e ricorda uno dei momenti più drammatici della sua vita, parliamo della perdita del figlio Christian, volato via a soli 22 anni dopo un terribile incidente. La nota attrice si è racconta tra le colonne di Repubblica, ammettendo come ogni anno: “Grazie ad alcuni miei amici – confida in un’intensa intervista a La Repubblica – degli angeli. Mi hanno portato da lui e prima di entrare nella camera mortuaria mi hanno bendata. Con gli occhi chiusi l’ho accarezzato, gli ho dato un ultimo bacio, mentre da fuori sentivo il pianto disperato dei suoi amici” il toccante racconto dell’attrice che non dimentica quella pagina nera della sua vita che non potrà mai dimenticare.

Una ferita rimasta sulla pelle di Dalila Di Lazzaro, che a distanza di anni continua a fare i conti con questo dolore senza fine. E tra le colonne di Repubblica si è lasciata andare a un’altra toccante confessione: “Non riesco a sognarlo, forse fa troppo male. Ma tra il dormiveglia lo vedo, con il giubbotto di pelle, bellissimo e imbarazzato”.

Dalila Di Lazzaro e la storia con Alain Delon: “Era bellissimo, ma aggressivo”

Tra le avventure segnate nel libro della sua vita, Dalila Di Lazzaro ha raccontato anche la storia con Alain Delon. Il compianto attore scomparso lo scorso anno ha rappresentato una pagina importante della vita dell’attrice, che in una intervista concessa a Repubblica ha ripercorso l’amore:

“Era bellissimo. Con me era un tesoro ma aveva una caratteraccio ed era aggressivo. Una volta per farlo calmare gli feci un ritratto, scrivendogli che lo avrei voluto vedere sempre così”. Una storia finita non nel migliore dei modi, ma che a distanza di anni l’attrice ricorda ancora molto bene.

