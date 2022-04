Dalila Di Lazzaro, ex fidanzati/ Da Franco Cocetta a Jack Nicholson, Alain Delon e…

Dalila Di Lazzaro: la lunga relazione co. Jack Nicholson

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata piena di amori. L’attrice, classe 1953, a 15 anni è scappata di casa assieme al fidanzato Franco Cocetta con cui, un anno dopo, ha avuto il figlio Christian (tragicamente morto nel 1991 in un incidente stradale a soli 22 anni). Dalila Di Lazzaro ha frequentato anche grandi nomi del mondo dello spettacolo. Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha parlato della sua storia d’amore con Jack Nicholson e durata per quasi dieci anni: “Mi chiamava Sweet Dream. Girava per casa con delle pantofole leopardate”. La Di Lazzaro ha rivelato di aver avuto dei trascorsi anche con Richard Gere, a cui è legata da una profonda amicizia, e Alain Delon: “Era perseguitato dalle donne, se le trovava ovunque e di questo ne ha sofferto”.

Dalila Di Lazzaro il presunto flirt con Agnelli

Ferruccio De Bortoli nel suo libro “Poteri Forti” aveva fatto un’allusione al presunto flirt tra Dalila Di Lazzaro e Gianni Agnelli “L’impressione era che facesse un po’ finta di non ricordarsi il nome e il cognome”. Inoltre De Bortoli riportava la testimonianza di Renato Pozzetto sul set di “Oh, Serafina” in cui recitava a fianco di Dalila Di Lazzaro: “C’era un elicottero che veniva a prendere Dalila sul set…”. Sulle pagine del settimanale Oggi, l’attrice si era così espressa sull’Avvocato: “L’ho conosciuto e bene. Ci siamo frequentati per molto tempo. Era un uomo affascinante, ma sul piano umano non mi ha mai entusiasmato”. L’ultima storia nota dell’attrice resta quella con Giovanni Terzi, attuale compagno di Simona Ventura, finita nel 2011.

