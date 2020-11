Dalila Di Lazzaro “giro con la morfina”/ “Inps e pensione invalidità? E’ vergognoso!”

Dalila Di Lazzaro ospite della nuova puntata di “Oggi è un altro giorno“, il programma televisivo condotto da di Serena Bortone su Rai1. La bellissima attrice racconta tutto il suo dolore: dagli incidenti che la costringono a vivere con la morfina fino alla mancata pensione di invalidità. Da diversi anni, infatti, l’attrice sex symbol convive con un male invisibile: si tratta di un male cronico che non le consente di vivere una vita normale e di poter tornare a fare il suo lavoro. Un dramma con cui convive da anni e che ha più volte raccontato anche in televisione quando è stata invitata come ospite in programmi di punta della Rai. Recentemente, infatti, l’artista ha partecipato a Storie Italiane di Eleonora Daniele dove ha raccontato le enormi difficoltà che sta vivendo e di come lo Stato si sia completamente dimenticato di lei. L’attrice per gravi motivi di salute è stata costretta a ritirarsi dalla scene e dai set cinematografici dopo essere stata vittime di due terribili incidenti. “Ho battuto la schiena nel muro e un pezzo di trapezio si è staccato, portandosi via parti nervose della spina dorsale. Da quel momento io non mi muovo più e ho dolori cronici. Giro con la morfina” – ha raccontato l’attrice.

Dalila Di Lazzaro e la malattia: “è una disgrazia questa Italia”

Due momenti terribili della vita di Dalila Di Lazzaro da cui ha cercato di riprendersi ricorrendo a delle cure specialistiche che le sono costate ben 750mila euro. Una spesa importante per cure mediche e specialistiche che oggi le permettono di vivere, anche se non può ancora tornare a lavorare. Proprio per questo motivo la Di Lazzaro ha cercato di ottenere una pensione di invalida non concessola dall’INPS per soli 3 punti. “Quando hai dei punti di invalidità, se arrivi a 73 ti danno una mano, ti danno circa 700 euro di pensione, ma non mi danno la possibilità di fare questi tre punti in più. Io di andare a chiedere l’elemosina non mi va, è una disgrazia questa Italia” – ha raccontato l’attrice che ha condiviso con il pubblico tutto il suo dolore e la sua amarezza verso uno Stato che l’ha dimenticata. “Ho chiesto di avere una pensione di invalidità per il dolore cronico altrimenti mi vedreste lavorare tutti i giorni. Quello che mi scandalizza è vedere il presidente dell’Inps che si alza lo stipendio e certo non ha le 700 euro al mese. Vergognoso. C’è gente alla gogna e quanto si sentono questo cose ci scaldiamo e non ci sentiamo tutelati” – le parole dell’attrice alla ricerca di un riconoscimento che dopo tanti anni di onorata carriera le spetta.



