Dalila Di Lazzaro/ “Ho speso più di 750mila euro in cure, non riesco più a camminare”

La grande attrice Dalila Di Lazzaro è stata in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. L’artista è tornata a parlare del dolore cronico che la affligge ormai da anni, e che l’ha costretta ad interrompere bruscamente la sua grande carriera. Cadendo, ha lesionato parte della spina dorsale, e di conseguenza non riesce più a muoversi se non facendo piccoli passi e sempre con la morfina. “Ho speso più di 750mila euro in cure mediche nella mia vita – racconta Dalila Di Lazzaro parlando con Eleonora Daniele – da sola cerco con molta dignità di cercare di non pesare, ho rotto un momento magico della mia carriera che stava arrivando ma con questo problema non ho potuto andare avanti, anche se avessi fatto qualcosa in questi anni non avrei avuto una carriera dignitosa”. Dalila Di Lazzaro si sente abbandonata dallo Stato: “Ho chiesto mille volta di avere un’integrazione perchè sono purtroppo dei dolori cronici”. E ancora: “Mi scandalizza la storia del presidente dell’Inps che si è alzato lo stipendio, c’è molta gente alla gogna che purtroppo soffre e quando sente queste cose si scaldano, non ci sentiamo tutelati”.

DALILA DI LAZZARO: “MI MANCANO 3 PUNTI DI INVALIDITÀ PER AVERE LA PENSIONE”

Dalila Di Lazzaro ha aggiunto: “Ho bisogno che conoscano il mio problema, perchè non posso più lavorare, è grave. Mi vedete così carina, ma non posso muovermi, soffro, e ho fatto una battaglia per questo. Io purtroppo con questo incidente che ho avuto ho battuto la schiena sul muro, un pezzo di trapezio si è staccato e si è portato via anche le parti nervose della spina dorsale. Purtroppo da lì io non mi posso muovere come tutti voi, posso fare due passi ma ho sempre la morfina in tasca”. Sulla sua pensione: “Io ho versato ma mi mancavano 10 anni e purtroppo ho avuto un incidente, quando succede una cosa così cosa si fa? Non c’è niente da fare, mi sono informata ma non si può fare nulla. Quando hai dei punti di invalidità, se arrivi a 73 ti danno una mano, ti danno circa 700 euro di pensione, ma non mi danno la possibilità di fare questi tre punti in più. Io di andare a chiedere l’elemosina non mi va, è una disgrazia questa italia”. Poi Dalila Di Lazzaro conclude il suo sfogo con queste parole: “Io non posso fare più niente, ed è difficile spiegarlo. La situazione è drammatica all’inps, ci possiamo lamentare quanto vogliamo ma poi non so… io ho un dolore cronico neuropatico che non mi fa lavorare”.



