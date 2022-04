Dalila Di Lazzaro “Ho subito operazione andata male”/ “Dolore cronico, ti annienta”

Tanti gli argomenti affrontati da Dalila Di Lazzaro nel corso della sua ospitata a Oggi è un altro giorno del 1 aprile. L’ex modella, attrice, scrittrice e cantante, in collegamento con Serena Bortone, ha raccontato di aver subito di recente un’operazione. “Sono reduce da un’operazione che purtroppo non è andata bene, – ha ammesso la donna – sono molto vicina a Fedez e a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale.”

Ha quindi spiegato la sua condizione: “Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare” ha rivelato ancora la Di Lazzaro, che sul finale ha toccato il tema guerra “Io amo la vita, dovrebbe farlo anche Putin: se capissero cos’è il dolore, capirebbero anche quanto siano importanti la serenità e la pace”.

Nel corso della lunga chiacchierata, Dalila Di Lazzaro ha ricordato anche quando ha rischiato di morire in un incidente aereo: “Mentre sorvolavamo il triangolo delle Bermuda, l’aereo ha iniziato a perdere quota, ho sentito la pressione e l’aereo è atterrato sull’acqua, tra sette-otto sobbalzi. Ho temuto di morire d’infarto, c’era gente ferita, è stata una vicenda terribile e siamo stati fortunati che sia accaduto di giorno, altrimenti non ci avrebbero trovato.” ha ricordato l’attrice. Si è poi parlato di amori, di amicizie importanti, come quella con Alba Parietti che ha inviato a Dalila un videomessaggio: “Abbiamo condiviso tante esperienze e ci siamo divertite, erano davvero altri tempi. Quando mi dicevano che somigliavo a Dalila, era uno dei complimenti più belli: la sua era una bellezza davvero inarrivabile”, ha ammesso la showgirl.

