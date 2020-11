Dalila Di Lazzaro: “Ho subito violenza 3 volte”/ “Un pazzo mi ha sequestrata e…”

Dalila Di Lazzaro ha raccontato di aver subito violenza molte volte. Tre le occasioni che hanno segnato la sua vita e, ospite a Oggi è un altro giorno, la donna racconta alcuni momenti davvero drammatici vissuti sulla sua pelle. “Trovo veramente questa mascolinità tossica che mi ha spesso riservato delle sorprese terribili e, non so se la fisicità o il karma, però spesso ho avuto delle persone che volevano proprio possedermi in maniera sbagliata.” ha esordito la donna, per raccontare poi un episodio dei più terribili. “Mi trovavo a fare delle sfilate a Torino, ogni 2 ore facevamo questa sfilata e ogni giorno vedevo un uomo di 40 anni che era fisso lì a una parete e mi guardava in modo insistente.” ha raccontato la Di Lazzaro, per poi aggiungere “Mi venne vicino mentre facevo colazione con alcune ragazze e mi dice ‘La sto osservando da alcuno giorni e per me è giustissima per questa azienda di alta moda’ e mi offrì una cifra molto interessante.”

Dalila Di Lazzaro: “Sequestrata da un pazzo scappato dal manicomio criminale”

Dalila Di Lazzaro, desiderosa di aiutare la famiglia, ha poi deciso di accettare il lavoro. “Il giorno prima di partire sono partita prestissimo perché era lontano dove dovevo arrivare e mi ero vestita bene perché volevo fare bella figura. – così la terribile scoperta – Lui è venuto a prendermi con l’auto ma ho scoperto non era proprio nessuno, era scappato da un manicomio criminale ed io sono finita nelle grinfie di questo personaggio. Lui mi ha sequestrata e ho subito violenze allucinanti.“ ha concluso la donna.



