Dalila Di Lazzaro ospite a La Volta Buona: incidente e malattia dell'attrice

Dalila Di Lazzaro torna oggi in televisione come ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Com’è noto, Dalila è stata un’icona del cinema e della moda negli anni ’70 e ’80. Tuttavia, negli ultimi decenni, la sua vita è stata segnata da vicende personali dolorose che lei stessa ha deciso di raccontare pubblicamente. Tra queste, il terribile incidente in moto del 1997 a Roma, causato da una buca nell’asfalto, che le provocò la frattura dell’atlante, la prima vertebra cervicale.

Da lì, quell’infortunio ha dato origine a una condizione che l’ha cambiata radicalmente, portandola a convivere con un dolore cronico fortissimo, spesso invalidante. Prima ancora, nel 1991, aveva dovuto affrontare il dramma della perdita del figlio Christian, morto a soli 22 anni in un incidente stradale, un dolore che Dalila ha più volte raccontato come una ferita mai impossibile da superare.

Dalila Di Lazzaro ospite a La Volta Buona: la sua difficile malattia

Inoltre, Dalila Di Lazzaro combatte da quasi trent’anni si chiama dolore neuropatico cronico, una condizione dovuta al danno nervoso provocato dall’incidente. Si tratta quindi di un dolore continuo, resistente agli antidolorifici tradizionali, e l’ha costretta per undici anni a restare quasi sempre a letto, incapace persino di compiere gesti quotidiani come lavarsi o uscire di casa. L’attrice ha raccontato come spesso non venisse creduta dai medici, che minimizzavano i suoi sintomi, facendola sentire ancora più sola. Per cercare sollievo ha viaggiato anche all’estero, in particolare negli Stati Uniti, dove ha provato terapie innovative.