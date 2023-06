Dalila Di Lazzaro, l’incidente che le cambiò la vita/ “Rimasta a letto 11 anni senza mai alzarmi”

Dalila Di Lazzaro, l’incidente che le cambiò la vita: “Rimasta a letto 11 anni“

Dalila Di Lazzaro, ospite oggi pomeriggio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ripercorrerà la sua lunga carriera sul set, ma anche i dolorosi capitoli che hanno contrassegnato la sua vita. L’attrice, infatti, è stata vittima nel 1997 di un terribile incidente in motorino a Roma, provocato da una buca in strada. Incidente che l’ha portata a soffrire di un dolore fisico cronico, che le ha causato la frattura dell’atlante, la prima vertebra del collo, e a rimanere immobile a letto, convalescente per moltissimi anni.

“I medici non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima“, aveva raccontato l’attrice a inizio anno, intervistata a Domenica In. “All’epoca non parlavano del dolore cronico, è una cosa terribile. Io mi ero rotta l’atlante, un problema cervicale. Sono rimasta a letto undici anni senza mai alzarmi, mai. Non è finita. Vorrei non avere la pietà della gente, sono una combattente, devo aiutare migliaia di persone. Non se ne parlava, io ero sconvolta. Sono andata in Arizona, in Italia non potevano aiutarmi”.

Dalila Di Lazzaro e le violenze sessuali subite

L’incidente motociclistico, con conseguente convalescenza, ha causato una vera e propria battuta d’arresto nella carriera di Dalila Di Lazzaro. Nella sua vita di ostacoli e difficoltà ne ha dovuti superare parecchi, poiché, come da lei raccontato, è stata anche vittima di violenza sessuale per 3 volte. A 6 anni fu molestata da un cugino di 20 anni, come raccontò a Domenica Live: “Sono riuscita a perdonare. Ho avuto la sensazione di dire “Pazienza, è una brutta persona, io non mi sento sporca e vado avanti”. Mia madre, quando lo seppe, reagì ma a me non disse nulla”.

Il secondo caso di stupro arrivò a 17 anni, dopo una sfilata: “Una persona che mi fece cose allucinanti, mi sequestrò per quattro giorni. Sono stata un leone, mi dico ‘brava’…”. Infine, a 40 anni, fu vittima di violenza da parte di un miliardario brasiliano, come raccontato: “Era un mio amico da tanti anni, ebbe un colpo di follia in una serata. Andiamo a mangiare poi all’improvviso è impazzito. Eravamo in un grande albergo, mi ha detto ‘andiamo su a bere qualcosa’ e all’improvviso mi sono ritrovato addosso, pesava 150 chili. Io avevo avuto il primo trauma al collo e non potevo liberarmi. L’ho morso sulla spalla ma alla fine ho dovuto arrendermi”.











