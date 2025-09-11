Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuel Pia raccontano il loro amore tra momenti felici e difficoltà nel salotto de La Volta Buona.

Una storia d’amore che non smette di sorprendere, scandita da un sentimento che forse è la cura ai dolori vissuti in passato; Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuel Pia hanno scelto La Volta Buona per raccontare la bellezza della quotidianità che da anni vivono anche con discrezione, schivando l’attenzione mediatica per proteggere l’autenticità dell’amore che li lega.

Caterina Balivo incalza l’attrice su un sogno che accomuna tantissime coppie ma che, per Dalila Di Lazzaro, ha un valore diverso. “Matrimonio in vista? Forse un giorno… Io non sono per le nozze, un amore dura a prescindere. Se ci sono dei figli allora è giusto, altrimenti… Lui in realtà vorrebbe”. Prende la parola proprio il compagno, Manuel Pia, che conferma i propositi: “Io la proposta l’ho fatta, però le cose devono arrivare da sé… Ho la fortuna di poterla ammirare tutti i giorni, quando ci sveglia, quando andiamo a dormire: lei è un regalo della vita”.

Manuel Pia, lettera in diretta a La Volta Buona per Dalila Di Lazzaro: “La malattia…”

L’atmosfera diventa oltremodo toccante e commovente quando Dalila Di Lazzaro ricorda la triste e dolorosa scomparsa di suo figlio Cristian. “Sia io che Manuel vediamo cuori ovunque, succede tutto in modo strano e li considero dei segnali da parte sua…”. L’attenzione torna poi sulla coppia, sull’amore che vince anche gli stereotipi sulla differenza d’età: “Mi sento sempre una ragazzina dentro, non mi ha mai spaventato la differenza d’età; la nostra storia è stata segreta tanto tempo perchè poi la gente parla… Diventa una cosa volgare invece deve essere una cosa bellissima”.

Manuel Pia sorprende poi tutti a La Volta Buona con una toccante dedica d’amore per Dalila Di Lazzaro; una lettera dove racconta la bellezza del loro amore, scandita da momenti felici ma anche fortificata da tremendi dolori. Il musicista cita anche la malattia, la neuropatia che da anni attanaglia l’attrice che in diretta mostra a Caterina Balivo il cerotto di morfina che è costretta ad avere quasi costantemente.