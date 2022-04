Dalila Di Lazzaro/ “Sotto shock dopo un incidente aereo, ho avuto la fobia per anni”

Tanti gli argomenti affrontati da Dalila Di Lazzaro nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno. L’attrice ha esordito parlando della sua paura per gli aerei, legata a un incidente: «Purtroppo ero a New York, stavo con un gruppo di modelle. Facevo molte foto per diverse riviste. Un nostro amico ci aveva invitato alle Bahamas con un aereo privato. A un certo punto non so cosa sia successo, ho sentito l’aereo che andava giù. Mi è mancata l’aria per uno sbalzo di pressione. Siamo atterrati sull’acqua, abbiamo avuto 7-8 sobbalzi. Stavo per morire d’infarto. Sono rimasta scioccata»-

Dalila Di Lazzaro, ex fidanzati/ Da Franco Cocetta a Jack Nicholson, Alain Delon e...

Dalila Di Lazzaro ha spiegato di aver sofferto per molti anni, la svolta è arrivata grazie al grande Alberto Sordi: «Non ho preso più l’aereo per molti anni, proprio nel momento migliore della mia carriera. Mi chiedevano di fare dei provini per film importanti, ma decisi di non prendere più l’aereo. Il mio agente mi diceva: “Sei un’attrice casalinga”. Mi spronava a reagire. Dopo tanti, mi ha sbloccato Alberto Sordi: io firmai il contratto per un film ma non sapevo si girasse a Marrakech. Dopo la firma non potevo più tornare indietro (ride, ndr). Sordi mi disse: “Mo te tocca, non ti preoccupare, ci sono io vicino a te”».

Christian, figlio morto di Dalila Di Lazzaro/ Incidente d'auto a 22 anni: "Era bello"

DALILA DI LAZZARO E IL RAPPORTO CON RICHARD GERE

Dopo una battuta su Mara Venier – «Sono felice che lei abbia avuto una carrierona. È una donna con qualcosa che io non ho. La ammiro tanto, io non sono come lei, sono poco ambiziosa» – Dalila Di Lazzaro ha parlato del legame con Richard Gere: «Un bono mai visto (ride, ndr). Mi ha corteggiato molto. Io ero un po’ strana, ero molto tranquilla. Poi anche lui è diventato così dopo essere diventato buddhista: mi ha spiegato tante cose di quella religione». Dalila Di Lazzaro ha poi aggiunto: «Se ho ceduto al corteggiamento? Non dico nulla. Lui mi diceva: “Perché mi vedi come un fratello?”. Io sono strana, amo le persone normali, mi mettono a disagio le relazioni con persone conosciute».

LEGGI ANCHE:

Malattia Dalila Di Lazzaro: "Soffro di un dolore cronico"/ "Ho speso 750mila euro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA