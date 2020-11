Dalila Di Lazzaro: “Violentata tre volte”/ “La prima volta a 6 anni da un cugino”

Sono tanti i dolori che Dalila Di Lazzaro ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Oltre alla morte del figlio Christian, scomparso a 22 anni in seguito ad un incidente stradale, Dalila Di Lazzaro ha subito uno dei dolori più grandi che possa subire una donna, quello della violenza sessuale. L’attrice è stata violentata tre volte, la prima quando aveva soli sei anni. Il carnefice fu un cugino. “Mia madre, quando lo seppe, reagì ma a me non disse nulla“, raccontò nel 2017 la Di Lazzaro in un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. La seconda violenza, poi, quando aveva 17 anni. “Ero andata a lavorare come modella a 17 anni, con una persona che mi fece cose allucinanti, mi sequestrò per quattro giorni. Sono stata un leone, mi dico ‘brava’”, raccontò a maggio del 2017 in un’intervista rilasciata a Domenica Live.

DALILA DI LAZZARO E LE VIOLENZE SUBITE

La terza violenza Dalila Di Lazzaro l’ha subita quando aveva 40 anni. A raccontarla fu proprio l’attrice nel 2017 ai microfoni di Barbara D’Urso in una puntata di Domenica Live trasmessa nel 2017. “La terza volta fu un miliardario brasiliano: se gli avessi fatto causa mi avrebbe schiacciata. Avevo 40 anni. Era un mio amico da tanti anni, ebbe un colpo di follia in una serata. Ho pensato di andarlo a trovare, era arrivato dal Brasile. Andiamo a mangiare poi all’improvviso è impazzito. Eravamo in un grande albergo, mi ha detto ‘andiamo su a bere qualcosa’ e all’improvviso mi sono ritrovato addosso, pesava 150 chili. Io avevo avuto il primo trauma al collo e non potevo liberarmi. L’ho morso sulla spalla ma alla fine ho dovuto arrendermi“, raccontò l’attrice che, oggi 13 novembre, sarà ospite del programma di Raiuno “Oggi è un altro giorno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA