Dalila e Manuel/ Divorzio a Matrimonio a prima vista Italia 2021

Dalila e Manuel sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Nessun lieto fine per la coppia che sulla carta sembrava la più compatibile. Durante il momento della scelta finale Dalila, seguendo il discorso di Jessica, ha parlato di Manuel come di un uomo poco sincero. Anzi la donna ha anche sottolineato come le attenzioni di Manuel sarebbero state le stesse per qualsiasi altra donna. A peggiorare le cose sicuramente il comportamento dello sposo che si è lasciato andare in diverse occasioni a frasi pesanti che non hanno sicurato giovato al bene della coppia.

Un’atmosfera tesa tra i due che alla fine hanno deciso di lasciare il programma da soli annullando così il matrimonio. Nessun lieto fine per la coppia che ha così optato per il divorzio.

Dalila e Manuel di Matrimonio a Prima Vista Italia 2021

Eppure Dalila e Manuel sin dal loro arrivo a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021 non sono passati inosservati conquistando il pubblico. Il programma, considerato un vero e proprio esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia, si conferma un grandissimo successo coinvolgendo tantissime persone sia in tv che sui social. Purtroppo gli accoppiamenti del team di esperti composto dal lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi ci ha visto male quest’anno, visto che su tre coppie ben due hanno deciso di uscire dal programma da single.

Tra queste c’è anche la coppia formata da Dalila e Manuel che sin dal giorno del matrimonio sembrano avere tutti i presupposti per proseguire la loro avventura anche a telecamere spente. Tra i due, infatti, sembrava essere scattato l’amore, ma qualcosa è cambiato nel corso delle puntate. Dopo una serie di battibecchi e differenze caratteriali, la coppia ha deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio con tanto di divorzio.

