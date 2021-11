Dalila e Manuel/ La coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia ad un bivio

Dalila e Manuel sono una delle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia, il programma considerato un vero e proprio esperimento sociale prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. Il programma nel giro di pochi anni ha catalizzato l’attenzione del pubblico diventando un cult da non perdere anche per il popolo dei social. Come funziona? Spetta ad un team di esperti composto dal lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi formare 3 coppie di sposi da 6 single che hanno deciso di mettersi in gioco in un’esperienza davvero unica ed originale visto viene celebrato un matrimonio tra perfetti sconosciuti che si conoscono solo il giorno delle nozze sull’altare. Tra le coppie di questa stagione c’è anche quella formata da Dalila e Manuel che sembrava avere tutti i presupposti per proseguire anche una volta terminato il programma.

Grande complicità ed attrazione per la coppia, che sin dal primo incontro, si è lasciata andare a delle vere e proprie dichiarazioni d’amore. “Potrei innamorarmi di lei” le parole dello sposo, ma sta di fatto che qualcosa è cambiato. In particolare dopo una cena con la madre della sposa, tra Manuel e Dalila è calato il silenzio e la coppia ha cominciato a distaccarsi. Cosa è successo?

Manuel e Dalila: la coppia vicina al divorzio a Matrimonio a Prima Vista?

La passione fisica fra Manuel e Dalila a Matrimonio a Prima Vista ha lasciato spazio al distacco? Nelle ultime puntate una delle coppie più affiatate di questa edizione del programma di Real Time ha cominciato a mostrare le prime titubanze sulla possibilità di uscire come marito e moglie dall’esperimento sociale. Tutto è iniziato quando la sposa ha cominciato a maturare dei dubbi verso il marito. In particolare Dalila vorrebbe conoscere Manuel maggiormente dal punto di vista mentale e caratteriale lasciando per un attimo la sfera fisica.Cosa succederà tra i due? Dalila riuscirà a fidarsi di Manuel oppure no?



