Dalila e Manuel, Matrimonio a Prima Vista Italia/ Lui: “non era pronta a fare questo tipo di programma”

Dalila “ora come ora no. Non me la sento”, la fine per il matrimonio con Manuel

Dalila e Manuel di Matrimonio a Prima Vista Italia si sono lasciati. Nessun happy ending per la coppia che ha deciso di divorziare durante il momento del confronto finale nel programma – esperimento sociale trasmesso da Real Time. Eppure sin dalla prima puntata i due sembravano molto affiatati e complici; la loro coppia sulla carta sembrava una di quelle predestinate ad uscire come marito e moglie dal programma, ma qualcosa è andato storto. Dalila ha cominciato a nutrire dei dubbi verso Manuel dopo la reunion con le altre ragazze protagoniste del programma. La ragazza ha cominciato ad avere dubbi di vario tipo sul marito tra cui quello di essere già data per scontata. Il peggio è arrivato durante il momento del confronto finale quando Manuel alla domanda se volesse continuare il matrimonio con Dalila ha risposto “ora come ora no. Non me la sento”.

Anche la risposta di Dalila non è certo stata affermativa, visto che la sposa ha detto “no”. Niente da fare per coppia che ha concluso la sua avventura nel programma di Real Time riconsegnando le fedi e siglando così il divorzio.

Dalila e Manuel: divorzio a Matrimonio a Prima Vista Italia

Ma cosa è successo fra Dalila e Manuel di Matrimonio a Prima Vista Italia? Durante il confronto finale Manuel ha espresso la sua delusione nei confronti della sposa: “sono rimasto deluso dalla persona, lei non era pronta a fare questo tipo di programma”. In realtà poco dopo si scopre che Dalila e Manuel si sono rivisti per puro caso senza però averlo comunicato agli esperti del programma. Dalila si trovava fuori a cena con le amiche e Manuel invece era a cena con un’altra donna. La “sposa” ha rivelato: “si è scusato ma non ho capito per cosa”, ma l’ex marito ha precisato di essersi scusato perchè si era dimenticato che loro due fossero ancora “sposati”.

Dalila allora in quel momento ha precisato che lei non aveva mai incontrato nessun altro uomo accusando Manuela: “tu non mi dai modo di comunicare, non dai spazio, interrompi sempre. Tu fai sempre così con tutte le ragazze”. Non solo, Dalila ha continuato come un fiume in piena: “io sono entrata in crisi perchè a me mi mancava l’aria, tutti i parenti che mi mandavano dei messaggi, lui mandava i messaggi a mia mamma”. Dal canto suo Manuel crede di non aver sbagliato nulla: “la forza che avevamo entrambi all’inizio mi ha dato la forza di andare avanti”, ma Dalila l’ha affossato dicendogli: “tu fai sempre così con tuti me lo ha detto tua mamma”.

