Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista/ La coppia rompe le promesse di nozze?

Dalila e Manuel sono pronti per la scelta finale a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Confermeranno la promessa di matrimonio oppure no? La conoscenza tra i due è stata sicuramente quella che ha coinvolto maggiormente i telespettatori e il pubblico che ha seguito le vicende del programma cult trasmesso da Real Time. Sin dalla prima puntata, infatti, Dalila e Manuel hanno dimostrato di essere sulla stessa lunghezza d’onda. Complici, amanti e legati dal filo della passione, Dalila e Manuel sembravano la coppia perfetta. Qualcosa però ad un certo punto si è spezzata con Dalila diventata improvvisamente dubbiosa nei confronti del marito. Dubbi e pensieri che l’hanno allontanata man mano da Manuel al punto da mettere tutto il matrimonio in discussione.

Durante la reunion della scorsa settimana la sposa è scoppiata a piangere durante il confronto con Manuel. Dalila ha cominciato a prendersi tutte le colpe del loro matrimonio sottolineato di aver sbagliato enormemente con lui. Non solo, la donna ha raccontato di essersi confrontata tutta la notte con gli amici che l’hanno fatta ragionare sul fatto che si è comportata troppo male verso Manuel che a quel punto l’ha abbracciata.

Dalila e Manuel: nessun happy ending a Matrimonio a prima vista

Nessun lieto fine nella storia d’amore tra Dalila e Manuel. La coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021 ha deciso di rompere le promesse di nozze durante la scelta finale. Nonostante le lacrime di Dalila e l’avvicinamento di Manuel, la sposa è stata chiara e diretta con lo sposo: non ha alcuna intenzione di proseguire la loro relazione al di fuori del programma. La sua scelta è chiara: vuole il divorzio dal marito. In particolare la dama ha tanti dubbi sul compagno al punto da domandare: “lui si comporta così, ma l’avrebbe fatto anche con un’altra, preso dall’esperimento?”.

Una domanda a cui Manuel ha cercato di dare una risposta con una lettera come gli è stato suggerito dall’esperto del programma Favaretto. Una lettera che però non è mai stata consegnata nelle mani della sposa che ha chiesto una consulenza agli esperti del programma. Cosa succederà tra i due? Dalila cambierà idea oppure confermerà la sua decisione di rompere il matrimonio con Manuel?



