Dalila e Manuel, Matrimonio a prima vista/ Lui: “Di lei mi posso innamorare”

Dalila e Manuel sono una delle coppie protagoniste dell’ultima edizione di Matrimonio a Prima Vista 2021. Dopo il matrimonio, la coppia è partita per il viaggio di nozze con destinazione Alberobello. Un viaggio che ha entusiasmato la sposa che giunta sul posto ha commentato: “se questo è l’inizio vediamo come va a finire”. C’è grande complicità e nessuno dei due la nasconde; anzi Manuel parlando della compagna ha rivelato: “guardandola mi brillano gli occhi, non solo a me ma anche lei la vedo felice. Penso che anche lei voglia il passo successivo, che vorrei anche io. Di lei mi posso innamorare, i presupposti buoni ci possono essere…”.

Che stia per nascere davvero un amore a Matrimonio a Prima Vista? Sembrerebbe proprio di si, visto che anche la bella Dalila alle telecamere ha precisato: “ci sono tutti i presupposti per innamorarsi, adesso manca qualcosa di più intimo”.

Dalila e Manuel si sono innamorati a Matrimonio a Prima Vista 2021?

Amore in corso fra Dalila e Manuel a Matrimonio a Prima Vista 2021. La coppia, dopo il matrimonio al buio, sono partiti per il viaggio di nozze scoprendosi giorno dopo giorno. La passione tra i due è sempre più forte e durante la prima notte di nozze, la coppia si è ritrovata a condividere il talamo con qualche piccola vergogna. La sposa però ha preferito dare ascolto ai consigli delle amiche che l’hanno esortata a tirarsela stando lontana dal suo sposto almeno durante la prima notte. Consiglio accettato che peraltro è stato accolto bene da Manuele che, dopo la notte, ha commentato: “è stato bello anche così”.

Intanto durante il viaggio di nozze, Manuel e Dalila stanno cominciando a mostrare anche varie sfaccettature del loro carattere. Proprio la sposa ha voluto parlare dei suoi difetti confessando: “io se mi arrabbio divento una pazza, poi però ti chiedo scusa. L’ultima discussione che ho avuto forte con il mio ex l’ho picchiato” con Manuel spiazzato dalla cosa. Cosa succederà nella nuova puntata?

