Dalila Iardella, fidanzata di Francesco Gabbani/ “Mi ripeteva che sarei rimasto solo”

Dalila Iardella è più che conosciuta dai fan di Francesco Gabbani. La fidanzata del cantante infatti è al suo fianco da ormai quasi otto anni e anche se sul suo conto si sa poco è nulla, è facile trovare qualche foto che li ritrae insieme. Diciamo subito che non lavora nel mondo della musica, ma che è comunque un’artista. Dalila è infatti una tatuatrice, interesse che mette in mostra anche grazie ai tattoo che ha sul proprio corpo. Il rapporto con Gabbani forse non è dei più semplici: ospite di Che tempo che fa, la Iardella ha infatti rivelato che fra loro ci sono frequenti liti. Soprattutto se si pensa che ogni scontro si è sempre concluso “Con uno dei due che se ne andava di casa urlando, per sbollire la rabbia”. Nonostante questo, la convivenza di coppia procede a gonfie vele e anche se gli alti e bassi ci sono, Gabbani e la fidanzata sono riusciti a trovare un loro equilibrio. I sacrifici di certo non sono mancati: dopotutto Gabbani è l’ex vincitore di Sanremo, edizione 2017 e adesso in gara per il Festival di Sanremo 2020.

DALILA IARDELLA E FRANCESCO GABBANI: “LEI MI RIPETEVA CHE SAREI RIMASTO SOLO…”

Dalila Iardella e Francesco Gabbani hanno rischiato più volte di lasciarsi: lo ha dichiarato qualche tempo fa il cantante, parlando del proprio carattere difficile. “Lei mi ripeteva che sarei rimasto solo perchè nessuna poteva sopportarmi. E in effetti, non potrei vivere senza Dalila adesso”, ha detto tempo fa al settimanale Dipiù. All’epoca della sua vittoria sanremese, Gabbani ha invece sottolineato come non potrebbe

mai tradire Dalila: “Sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno, deve essere basato sulla fiducia reciproca. Non tradirei mai la mia compagna. Sennò meglio star soli a divertirsi”. La Iardella del resto gli ha regalato quella maggiore serenità che il cantante ha cercato a lungo. Per questo non stupisce sapere che hanno deciso di convivere a breve distanza dal loro incontro fatale. Anche se decisa a rimanere lontana dai riflettori, la tatuatrice ha comunque partecipato ad alcune trasmissioni televisive. In passato l’abbiamo vista ospite infatti di Pomeriggio Cinque, dove ha parlato delle doti nascoste del suo fidanzato: “Si cuce i canovacci nelle

mutande”. Una battuta legata ai rumors emersi in seguito alla vittoria di Gabbani a Sanremo, quando si è parlato del fatto che fosse superdotato. “Francesco è un grandissimo in tutto”, ha detto ancora, “Si rende conto di essere un sex symbol, lo adorano”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA