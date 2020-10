Dalila Mucedero e Patrizia, fidanzata e mamma Massimiliano Morra/ “Gay? Da anni…”

Dalia Mucedero e la signora Patrizia, la fidanzata e la madre di Massimiliano Morra, parlano della situazione che sta vivendo l’attore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, la signora Patrizia difende Massimiliano e, per la prima volta, commenta le voci sulla presunta omosessualità. “Mio figlio sta subendo di tutto solo perché è un gran bravo ragazzo. Non è abituato a mettere in piazza le proprie vicende personali, è da quando ha vinto il concorso Il più bello d’Italia che gli danno del gay, ma queste cose non lo toccano perché ha molto rispetto verso gli omosessuali e non ha bisogno di sottolineare la sua eterosessualità. Trovo assurdo che nel 2020 si facciano discorsi così discriminatori”, ha detto la signora Patrizia che evita di parlare di Adua Del Vesco non avendola mai conosciuta. “Spero che venga fuori il vero Gabriele (il vero nome di Morra ndr) e che faccia un bel percorso. Ho visto parlare di lui persone che non lo conoscono e non l’hanno mai incontrato, ma ha spalle larghe per difendersi”, ha aggiunto la signora Patrizia.

DALILA MUCEDERO, FIDANZATA DI MASSIMILIANO MORRA: “GAY? ME NE SAREI ACCORTA”

Dalila Mucedero, ai microfoni del settimanale Chi, difende il fidanzato Massimiliano Morra e risponde alle voci sulla presunta omosessualitò. “Hanno detto che è gay, ma senza nulla togliere a chi è omosessuale, me ne sarei accorta in due anni perchè non avremmo fatto determinate cose, poi le persone sono libere di pensare ciò che vogliono. E’ dal 17 ottobre del 2018 che pubblico nostre foto. Non ho bisogno di fingere. Se sto con Massimiliano è perchè lo amo e lo rispetto. Abbiamo una vita insieme”, ha spiegato Dalila. La Mucedero, poi, ha anche aggiunto un ultimo commento su Adua Del Vesco con cui Morra, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sta ricostruendo un rapporto. “Non voglio entrare in polemica con lei. dico solo che il tempo dà sempre le risposte e mette a posto i tasselli. Ho già parlato di lei in un post definendola santa infelice”, ha aggiunto ribadendo quanto già detto sui social.





