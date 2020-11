Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ Attacca il Grande Fratello Vip “lo ha reso invisibile, basta!”

Dalila Mucedero, la giovane fidanzata dell’attore Massimiliano Morra, nei giorni scorsi è scesa nuovamente in campo per difendere pubblicamente il concorrente del Grande Fratello Vip. La donna ha destinato parole molto dure soprattutto alla produzione del reality che vede protagonista Morra, accusandola di aver contribuito a rendere ancora più invisibile il giovane attore agli occhi degli spettatori. Attraverso le sue Instagram Stories, la Mucedero ha sbottato: “Ragazzi ora basta! Mi sono davvero rotta le scatole. Allora Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale”. A detta della giovane, dunque, Massimiliano sarebbe stato oscurato dalla produzione del reality. A sostegno del fidanzato, Dalila ha descritto con parole amorevoli l’attore: “E’ un personaggio che se è arrivato in alto lo ha fatto con le sue forse, si è fatto le ossa da solo”, ha asserito. Eppure, stando sempre alle sue parole rese nel lungo sfogo social, sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip sarebbe sempre stato “massacrato”. La Mucedero ha ricordato ad esempio le gesta del fidanzato a favore di Adua Del Vesco, sebbene quest’ultima lo abbia poi denigrato.

DALILA MUCEDERO, FIDANZATA MASSIMILIANO MORRA CONTRO IL GF VIP

Negli ultimi giorni anche Tommaso Zorzi aveva accusato Massimiliano Morra di essere dotato di poca personalità. Definizione che però alla fidanzata Dalila Mucedero proprio non va giù al punto da sbottare: “Il mio ragazzo è un uomo pulito e onesto come pochi, e sono stanca di vederlo rappresentato come un ragazzo senza personalità”, ha tuonato. La stessa ha poi accusato ancora una volta la produzione del GF Vip di non aver dedicato abbastanza spazio alle vicende di Morra: “mai una clip a suo favore”. Quindi ha proseguito: “Massimiliano non è il “signor nessuno” come lo stanno dipingendo ingiustamente dal GF”. La Mucedero ha poi proseguito con un secondo sfogo sempre a mezzo social ed alla vigilia della nuova puntata del GF Vip che vede proprio Massimiliano in nomination, chiarendo una volta per tutte la questione che vede protagonista anche Dayane Mello: “Massimiliano dal primo momento è stato chiaro e onesto con quest’ultima, dicendole di avere dei dubbi verso di lei, e che usasse questa “strategia” a suo vantaggio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA