Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ Foto, le prove del loro amore

Dalila Mucedero, la fidanzata di Massimiliano Morra, in queste ore ha pubblicato alcune foto a conferma della storia d’amore con il concorrente del Grande Fratello Vip 2020. All’interno della casa del GF VIP, infatti, corre voce che anche Massimiliano Morra sia gay. Dopo il coming out di Gabriel Garko che ha deciso di rivelare il segreto di Pulcinella durante una puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, in questi giorni un’altra bomba è stata lanciata nella casa. A sganciarla Adua Del Vesco che, in un momento di confidenza con Dayane Mello e Matilde Brandi, si è lasciata scappare la parola gay poi smentendo categoricamente la cosa precisando di aver descritto il suo ex fidanzato Massimiliano Morra come uno stratega. In realtà poco dopo Tommaso Zorzi nel confessionale ha detto la sua dichiarando che l’attrice in hotel aveva confessato anche lui l’orientamento sessuale di Morra. Adua Del Vesco dal canto suo ha smentito anche questa confidenza, ma intanto fuori dalla casa a difendere l’attore napoletano è la fidanzata Dalila Mucedero che su Instagram ha pubblicato alcuni scatti in compagnia del suo amore.

Dalila Mucedero: “Massimiliano Morra mi hai reso la donna più felice del mondo”

Massimiliano Morra è gay? L’indiscrezione nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 si è diffusa diventando un vero e proprio gossip. Ma dove sta la verità? L’ex fidanzato di Adua Del Vesco in realtà da circa due anni è felicemente fidanzato con Dalila Mucedero che, in questi giorni ha deciso di difendere Massimiliano condividendo alcuni scatti di vita privata. Nelle foto si vedono Dalila e Massimiliano abbracciati scambiarsi dei baci; ad accompagnare le foto anche una didascalia d’effetto: “in questi due anni mi hai reso la donna più felice del mondo. Ti amo”. Le foto hanno scatenato la curiosità dei fan e del pubblico che ha commentato schierandosi a favore dell’attore napoletano. “Forza Massimiliano, brava Dalila sostienilo che ha tanto bisogno di una persona che lo voglia bene realmente” scrive un utente, mentre un’altra dice “seguo @massimilianomorra_official dal 2013, ed ogni volta che l’ho incontrato ho percepito in lui una persona umile, sincera e senza filtri…. a prescindere dalla storia con Adua che sia vera o no quello riguardava un contesto lavorativo e spesso gli Attori sono “costretti” a costruire false storie per fare Gossip o sponsorizzare un lavoro. Posso confermare che dal 2018 Massimiliano dalle sue stories pubblicava foto e video con Dalila attuale compagna di vita posso confermare che è tutto vero! E se non sono state pubblicate foto dai vari social è perché la coppia è riservata! Non tutte le storie devono stare sotto ai riflettori, ora c’è l’accanimento perché grazie alla sua partecipazione al #GFVIPMassimiliano sta facendo ” campare” alcune persone rimaste nel dimenticatoio. Come dice @dalilamucedero POVERI SANTI INFELICI fatevi una Vita!”.

