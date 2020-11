Dalila Mucedero, fidanzata Massimiliano Morra/ “Guenda Goria come la volpe che…”

Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra, uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. L’attore, dopo la bomba lanciata da Adua Del Vesco che ha rivelato che tra loro non c’è mai stata una vera storia d’amore, continua ad essere ogni settimana tra i nominati della puntata. Un destino in parte segnato quello di Massimiliano di cui fuori dalla casa si continua a parlare dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Guenda Goria sulle pagine del settimanale Chi. La figlia di Maria Teresa Ruta all’interno della casa del GF VIP 5 si è avvicinata molto all’attore consapevole che avesse una fidanzata fuori. Una volta uscita però la Goria ha dichiarato: “tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. Ma per la situazione complessa io l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale, nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”. Le parole di Guenda non hanno lasciato indifferenza la fidanzata di Morra che ha prontamente replicato tramite i social: “mi fa tutto abbastanza ridere. La volpe che non arriva all’uva dice che è acerba. Tesoro, ma chi avresti stoppato? E precisamente il mio ragazzo doveva vendicarsi di cosa?”.

Dalila Mucedero contro Guenda Goria, ma poi…

Non solo, Dalila Mucedero parlando del fidanzato Massimiliano Morra ha proseguito rivolgendosi alla Goria: “sei uscita dalla Casa un po’ confusa, mi sa che è successa la cosa opposta. Il mio ragazzo quando stavate insieme non faceva altro che parlarti di me, specialmente quando eri abbandonata sulle sue gambe, oppure quando ti sei illusa che avesse fatto un sogno erotico su di te. L’hai rimosso questo?”. Alcuni giorni dopo però Dalila è tornata su Instagram per avvisare i suoi follower di aver parlato a lungo con Guenda e di aver chiarito quanto successo. “Ragazzi poco fa ho terminato una piacevole chiacchierata con Guenda Goria. A volte le parole dette possono essere trascritte su un giornale avendo un valore più forte e diverso da quello che si voleva realmente dire. Tra me e Guenda c’è stato un chiarimento e sono davvero felice di questo”. Che dire, ora che le cose sono chiarite Dalila può tornare a pensare al suo grande amore Massimiliano e chissà che non possa ritornare nella casa del GF VIP per fargli un’altra sorpresa!



